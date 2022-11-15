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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البيضاء بـ 42 جنيها.. أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

تعاني أسعار الدواجن يوميا من التذبذب في الأسواق، لذا يلجأ المواطن إلى متابعة بورصة الدواجن ساعة بساعة والتي تتغير وفقا لأسعار الأعلاف وتكلفة الشحن بشكل دوري.

 

ويقدم  موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت والبط اليوم والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا.

 

هبطت أسعار الدواجن البيضاء لتبدأ من 42 إلى 43 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

 

وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 55 و65 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.

 

ووصل سعر كيلو البانيه من 95 إلى 100 جنيه – باختلاف المنطقة.

 

وبلغت الساسو 51 جنيهًا، ووصلت أسعار البط اليوم حول 50 و65 جنيهًا للكيلو.

 

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 4 و7 جنيهات، وبلغ كيلو الأوراك 45 جنيهًا.


 

أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء ” أسعار الدواجن والبيض اليوم اسعار الدواجن

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