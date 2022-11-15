قبل تطبيق القانون بأيام.. كيفية تغيير نشاط المحال التجارية

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق قانون المحال العامة رقم 13لسنة 2019، الذي ينظم تراخيص المحال التجارية ويقنن أوضاع النشاط الغير رسمى لأصحاب المشروعات الصغيرة .





دورات تدريبية للعاملين بالمحليات على التطبيق الصحيح لقانون المحال العامة

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية





وتنظم وزارة التنمية المحلية خلال الأسبوع الحالي دورات تدريبية للعاملين في الادارات القانونية بالمحافظات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكل من له صلة بتطبيق القوانين حيث يتم تدريبهم علي التطبيق الصحيح لقانون المحال العامة رقم 13لسنة 2019، وذلك لتفادي حدوث اخطاء في التطبيق تخرج القانون من مفهومه الصحيح والذي جاء لخدمة المواطنين وتقنين اوضاعهم.

كيفية تغيير نشاط المحال التجارية

ونظم قانون المحال العامة، تغيير النشاط الخاص بالمحال التجارية حيث انه يستطيع المواطن تغيير نشاطة بعد موافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من القانون ، و لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه لا بعد موافقة المركز المختص.

متي احصل علي ترخيص المحل؟



يستطيع المواطن الحصول علي ترخيص محله بعد ان يكون طلب الترخيص مستوفى للاشتراطات طبقا لقانون المحال العامة في مدة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ الإخطار بالموافقة المبدئية .

تكلفة ترخيص المحل التجاري

طبقا لقانون المحال العامة فان تكلفة اصدار ترخيص للمحال العامة تتراوح من 1000 جنيه الي 100 ألف جنيه، وتحدد اللجنة المختصة بالتراخيص القيمة طبقا للنشاط.



كيفية اصدار تراخيص المحال التجارية

طبقا لقانون المحال العامة رقم 13 لسنة 2019، يمكن للمواطن التقدم بطلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.



-ويتم اخطار المواطن مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا ويتم استكمال الاوراق عند قبول طلب الترخيص.





قانون المحال العامة

-اما اذا تم رفض طلب الارخيص المقدم فيتم ذكر سبب الرفض في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.

-اما في حالة قبول طلب الترخيص المحل يتم دفع رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، و يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له.

-يمكن للمواطن مقدم الطلب الحصول على ترخيص المحل بعد ان يقوم المركز المختص باعلامة بالموافقة عن طريق كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية،ثم يقوم المركز المختص بمنح الترخيص.





اذا لم يتم استكمال اوراق ترخيص المحل طبقا لاشتراطات القانون

- اذا لم يتم استكمال طلب الترخيص لاشتراطات قانون المحال العامة ، يقوم المركز المختص بإخطار مقدم الطلب بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها لاستكمالها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما .

-كما يحق لطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها وإعادة المعاينة بعد سداد 1000 جنيها رسوم المعاية للترخيص.