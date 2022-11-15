سمية الخشاب: أعيش حالة من النشاط الفني بـ أرواح خفية والتاروت| خاص

حالة من النشاط الفني تعيشها الفنانة سمية الخشاب؛ حيث بدأت سمية الخشاب تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “أرواح خفية”؛ إضافة إلى فيلم التاروت، والذى تشاركها فى بطولته الفنانة رانيا يوسف، كما تعود هذا العام إلى المسرح بعد غياب سنوات من خلال مسرحيتها الجديدة كازينو بديعة والتى تعود من خلالها إلى “أبو الفنون”، صدي البلد التقت بها لتكشف تفاصيل تلك الأعمال.

فى البداية أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها سعيدة بالمشاركة في بطولة مسرحية “كازينو بديعة”، والتى تجسد من خلالها شخصية بديعة مصابني.

وقالت سمية الخشاب: وجود اسم الكاتب الكبير أحمد الإبياري شجعني على الموافقة على المسرحية ، ويتم حالياً عمل بروفات على اعلي مستوي لتقديم العرض بالشكل اللائق .

وتابعت الفنانة سمية الخشاب حديثها قائلة : المؤلف أحمد الابياري قالي لي قبل التعاقد “ محدش يعمل بديعة مصابني غيرك ” وهو الأمر الذي شجعني علي الموافقة علي العمل خاصة وأنه من فنان كبير ، صاحب تاريخ فني كبير .

واستكملت الفنانة سمية الخشاب حديثها قائلة : متحمسة للعمل خاصة وانني اتعاون فيه مع كبار الفنانين فى مختلف المجالات سواء فى مجال التلحين مع هيثم الخميسي ، أو الاستعراض مع عاطف عوض .

وتقول الفنانة سمية الخشاب : أقوم حالياً بإجراء بروفات على دوري ضمن مسرحية بديعة مصابني ، وهي شخصية لها تاريخ ، وكرست حياتها للفن

وتضيف سمية الخشاب : المسرح يحتاج الى مجهود كبير ، وحين سأبدأ عرض المسرحية سوف أكون انتهيت من التصوير وسأتفرغ لها

وتواصل سمية الخشاب قائلة : شخصية بديعة مصابني تحتاج الى مذاكرة كبيرة للإلمام بالشخصية ، فقد كانت من أهم الفنانين المتميزين ، وقد شاهدت لها العديد من الفيديوهات ، فقد كانت تملك وعي وذكاء ، بالإضافة الى حبها الشديد لمصر .

وتابعت الفنانة سمية الخشاب انها تعيش حالياً من النشاط الفني ، سواء فى مجال المسرح أو السينما أو التليفزيون .

وأختتمت سمية الخشاب حديثها قائلة : أقوم حالياً بتصوير مسلسل أرواح خفية والذى يشارك فى بطولته نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق تأليف سوسن عامر، ومن اخراج ابرام نشأت، بالإضافة الى فيلم التاروت ، والذى اعود من خلاله الى شاشة السينما .