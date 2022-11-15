حكم نشر صور الموتى على مواقع التواصل.. داعية: ليس من الإنسانية

نشر صور الموتى على ملأ الناس ليس من الإنسانية ولا المروءة وليس فيه مراعاة لمشاعر الناس.. هكذا رد الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال برنامجه "إني قريب" المذاع على قناة النهار الفضائية، مضمون السؤال:" هناك من يقوم بنشر صور الموتى دون مراعاة لمشاعر أهل المتوفي فما رأي الدين في ذلك؟".

وأكد أبو بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نجدد الأحزان، فأهل المتوفي ليسوا في حاجة إلى أن يضعوا صوره، فلا يحتاج الابن أن يضع صورة أبيه المتوفي قائلاً: "أنا عارف أنك بتحب ابوك جدًا بس ربنا جعل النسيان نعمة".

وأوضح أن كل من يرى الصورة يبكي سواء على فيس بوك أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "عاوزين ننسى عشان نعرف نعيش ونتعايش لأن في ناس الموت بالنسبة لهم صدمة".