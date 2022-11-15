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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤتمر المناخ أظهر كفاءة مصر في تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية

قمة المناخ
قمة المناخ

قال الكاتب الصحفي خليفه أدهم؛ إن مصر ربحت الكثير والكثير من عقد هذا مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، لأنه أهم وأضخم مؤتمر عالمي وزاد عدد المشاركين فيه عن 40,000 من الحضور ومشاركة وأكثر من 190‪ دوله وأكثر من 100‪ زعيم ورئيس بالإضافة إلى تغطية إعلامية من جميع الوسائل الإخبارية.

وأضاف خليفه أدهم، خلال لقاءه في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية مع الإعلامية رشا مجدي، أن هذا المؤتمر جعل العالم يتعرف على مدى كفاءة مصر في تنظيم مثل هذه المؤتمرات كما ظهر أيضا مناخ الإستثمارات في مصر؛ بالاضافة إلى أن مصر قدمت مشروعات ضخمه تمتلك فيها مزايا نسبية وتنافسية في مجال الطاقة النظيفة والطاقه الخضراء.

وأوضح الكاتب الصحفي؛ أن الرئيس الأمريكي أثناء تواجده في المؤتمر علق بأنهم موجودين في أم الدنيا مصر ولا مصر لديها مكانه كبيره عالميا وخاصه بعد إنعقاد مثل هذه المؤتمرات الهامه.

وتابع أن الولايات المتحده الأمريكية ستستثمر في مجال الطاقة المتجددة والخضراء حوالي 500 مليون دولار في مصر؛ بالاضافة إلى أن وكالة رويتر ذكرت أن تم توقيع مذكرات تفاهم وخطابات نوايا بحوالي 15 مليار دولار من شركاء التنمية بأطراف متعددة أو شركات ثنائية في مجال إنتاج الطاقة الخضراء والمتجددة.
 

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