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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يجتمع قريبا بمجلس الزمالك لحسم الصفقات الشتوية

صدى البلد

كشف مصدر مطلع أن  البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سوف يجتمع مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وأمير مرتضى المشرف على الكرة في الأيام القليلة المقبلة.

يأتي الهدف من الجلسة الحديث عن ملف الصفقات الشتوية التي سيحتاجها الزمالك في فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم صفوف الأبيض.

و سيناقش المدير الفني احتياجاته في الجلسة، ومن المنتظر أن يتم الحديث عن العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة  بنادي الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والمصري 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

 

استقر  الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة على خضوع السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق لفحص طبي فور عودته إلى القاهرة قادما من بلاده.
ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المباريات الماضية للفريق الأبيض. 
وكان اللاعب استغل فترة الراحة التي حصل عليها الزمالك لمدة أربعة أيام وسافر إلى بلاده وواصل برنامجه التأهيلي في فترة الراحة.


أكد  الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على وصول محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق الأول إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين قادما من انجلترا بعد خضوعه للعملية الجراحية بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية.


وكان المدافع الدولي تعرض للإصابة في مباراة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.
وأكد الجهاز الطبي للزمالك  أن " الونش"  سيعود للقاهرة مساء اليوم بعد نجاح الجراحة التي خضع لها مؤخرا.

قام  أحد وكلاء اللاعبين بعرض عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على مسؤولي نادي الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك بعد الخلافات التي حدثت بين اللاعب ومسؤولي الإسماعيلي في الأيام القليلة الماضية بسبب مستحقات اللاعب المادية المتأخرة لدى النادي.

ومن المقرر أن تقوم إدارة الكرة بنادي الزمالك بعرض الأمر على البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لمعرفة مدى إمكانية ضم اللاعب من عدمه.

 

الزمالك مرتضى منصور المصري البورسعيدي موعد مباراة الزمالك والمصري

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