عامل يشرع في قتل زميله لتسببه في طرده من وظيفته.. تفاصيل

لم يتمالك عامل سابق بمصنع أعصابه عندما علم أن زميله كان السبب في فصله عن العمل؛ حيث استل سكيناً وتقابل معه ثم انهال عليه بالضرب ليسقطه غارقاً في دمائه، إلا أن حظه العثر أوقعه في قبضة رجال المباحث بالقاهرة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة السلام أول من أحد المستشفيات باستقبالها عامل بمصنع ملابس، مقيم بدائرة القسم ، يحمل جنسية إحدى الدول مصاب بجرح نافذ، إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة محل عمله .

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين عامل سابق بالمصنع محل عمله مقيم بدائرة القسم بسبب خلافات سابقة بينهما ، اعتقاداً من الأخير بأن المصاب تسبب فى إنهاء عمله بالمصنع ، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته مُحدثاً إصابته ولاذ بالفرار تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة.

واعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.