وزير قطاع الأعمال: نستهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة بالمصانع كثيفة الاستهلاك

التقى المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "ABB" الرائدة عالميًا في صناعة المهمات والمعدات الكهربائية.

وتم خلال اللقاء التباحث حول إمكانية التعاون مع الشركة السويسرية في إنشاء محطات كهرباء لبعض المشروعات الجديدة التي تنفذها شركات تابعة للوزارة، ومنها مشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وكذلك توسعات شركة مصر للألومنيوم، فضلًا عن بحث إمكانية التعاون في إنتاج مصابيح كهربائية ذات قدرات مقاومة عالية للاستخدامات الصناعية خاصة في مصانع المنتجات الكيماوية والأسمدة.

أكد المهندس محمود عصمت، الحرص على الانتقال إلى استخدام مهمات كهربائية ذات مواصفات وتكنولوجيا حديثة موفرة للطاقة في الشركات التابعة للوزارة، والتوافق مع الأكواد العالمية، وخفض نسب الفقد في الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة خاصة في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة.

من جانبهم، قدم ممثلو شركة "ABB" عرضًا تقديميًا حول الشركة وأنشطتها في مصر من خلال أضخم مصانعها بمدينة العاشر من رمضان لإنتاج المهمات الكهربائية لشبكات التوزيع وغيرها خاصة محولات التيار والجهد والموزعات، مؤكدين الحرص على التعاون مع الوزارة وشركاتها التابعة، وزيادة حجم الأعمال والمشروعات التي تساهم الشركة في تنفيذها بالسوق المصرية.