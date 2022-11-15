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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الإنسانيات جامعة بدر تنظم تدريبا للطلاب بمستشفيات الطب النفسى.. صور

جامعة بدر فى القاهرة
جامعة بدر فى القاهرة "BUC"

أعلن الدكتور سامى نصار، عميد كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم تنظيم تدريب عملى لطلاب الكلية بأحد مستشفيات الطب النفسى وعلاج الإدمان، تحت إشراف إدارة الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس. 

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التعليمية لتنمية المهارات العملية المتبعة فى الجامعة، وبهدف تدريب الطلاب على جميع مجالات "علم النفس".

وقال إن تلك الزيارة تأتى بناءً على تعليمات الدكتور فوزى التركى، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو الإتربى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع.

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وأضاف عميد كلية الإنسانيات والعلوم الإجتماعية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن مثل هذه الزيارات تساهم بشكل كبير فى تميز العملية التعليمية بالكلية، وتؤهل الطلاب لسوق العمل عن طريق الاحتكاك المباشر بمجالاته المختلفة ولتنفيذ الشق التدريبى والعملى فى البرنامج الدراسى لطلاب "قسم علم النفس"؛ ويأتى ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين الجامعة والمستشفى.

وذكر الدكتور سامى نصار، أن طلاب الكلية  يقومون بتلك الزيارات الميدانية أسبوعياً للمستشفى، وذلك للتعرف على جميع أقسامها، وللمشاركة فى جميع الأنشطة الخاصة بها، مشيراً إلى أنه يتم عمل جلسات فردية مع المرضى وكتابة تقارير نفسية واجتماعية عن الحالات التى تتم مقابلتها ودراستها، تحت إشراف الفريق الطبى بالمستشفى والمرشد الأكاديمى داخل الكلية.

وأفاد عميد كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، بأن الجامعة تتحمل كل نفقات التدريب، بجانب نقل الطلاب من مقر الجامعة إلى المستشفى والعكس، منوهاً إلى أن الطلاب أعربوا عن مدى سعادتهم؛ لحرص الجامعة على إعدادهم وتدريبهم، وتزويدهم بالمهارات المتخصصة واللازمة  للممارسة المهنية والعمل فى مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

جامعة بدر فى القاهرة
جامعة بدر فى القاهرة "BUC"
جامعة بدر فى القاهرة
جامعة بدر فى القاهرة "BUC"
جامعة بدر فى القاهرة
جامعة بدر فى القاهرة "BUC"
جامعة بدر فى القاهرة
جامعة بدر فى القاهرة "BUC"
جامعة بدر فى القاهرة
جامعة بدر فى القاهرة "BUC"
جامعة بدر فى القاهرة
جامعة بدر فى القاهرة "BUC"
جامعة بدر BUC تدريب عملي مستشفيات الطب النفسى وعلاج الإدمان Jobs Education

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