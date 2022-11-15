بصورة سيلفي.. شاهد لقاء سويدان بصحبة صلاح عبد الله عبر انستجرام

نشرت الفنانة لقاء سويدان ، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت لقاء سويدان ، عبر خاصية “الاستوري”، في صورة سيلفي بصحبه الفنان صلاح عبد الله، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة.

وعُرض مؤخراً للفنانة لقاء سويدان، مسرحية "سيد درويش" والتي قدمتها في موسمها الرابع ويشاركها فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى، سيد جبر، علاء الحريرى، محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "القاتل الذى أحبنى" الذى شاركت في بطولته مع هانى رمزى، سهير رمزى، رانيا منصور، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة وإخراج عمرو عابدين.