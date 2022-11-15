ابقوا في الملاجئ.. بيان عاجل من زيلينسكي بعد الضربات الصاروخية الروسية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه تم شن 85 ضربة صاروخية على المدن الأوكرانية، معظمها على البنية التحتية للطاقة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال زيلينسكي، “يمكننا أن نرى ما يريده العدو، لن ينجحوا. قد يكون لدينا حتى الآن 20 ضربة أخرى، يرجى الاعتناء بأنفسكم، والبقاء في المأوى لبعض الوقت. أعلم أن الإضرابات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في العديد من مدن بلدنا. ونحن نعمل على استعادتها. سنصمد”.

وفي 10 أكتوبر، أبلغ الجيش الأوكراني عن 84 ضربة صاروخية، وهو أعلى رقم في يوم واحد حتى يوم الثلاثاء. وتسببت تلك الضربات في تعطيل إمدادات الكهرباء لنحو ثلث المستهلكين في أنحاء أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤولون في أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك في خاركيف، ثاني أكبر مدينة، ولفيف عن انقطاع جديد للتيار الكهربائي بعد وابل جديد من الضربات الروسية.

وقال مسؤولو المدينة إن الضربات أدت إلى انقطاع الكهرباء في خاركيف ولفيف.

وفي منطقة سومي الشرقية، أعلن المسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي، بينما قال مسؤولون في ريفني بالغرب إن الضربات الروسية استهدفت البنية التحتية للطاقة ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي.

ووقعت انفجارات في عدة مدن أوكرانية فيما وصفه مسؤولون محليون بأنه موجة من الضربات الصاروخية الروسية.

ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا بعد أن أبلغ رئيسا بلديتي العاصمة كييف ومدينة لفيف عن وقوع انفجارات.

وقالت وكالة “إنترفاكس “الأوكرانية للأنباء، إن دوي انفجارات سمعت في مدينة خاركيف ووكريفوي روج.

وأفادت هيئة الإذاعة العامة “سوسبيلن” بوقوع انفجارات في مدينة جيتومير الشمالية.

وأفادت شبكة مترو الأنفاق في خاركيف عن توقف عمل رحلاتها، فيما كشف عمدة مدينة لفوف غربي البلاد بانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من المدينة.