عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يلتقي مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي

صدى البلد

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيدة كادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الاوروبى وذلك على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ .


وصرح المهندس طارق الملا أن اللقاء  تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبى في مجال الطاقة، والتي يحرص الجانبان على تطويرها باستمرار لتحقيق المصالح المشتركة، وخاصة مع دور مصر المتنامى كمركز اقليمى محورى لتداول وتجارة الطاقة.

txt

المشاط تستعرض «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» لتحفيز دور المنظمات للعمل المناخي

txt

25% من الفائزين في مبادرة المشروعات الخضراء تتعامل مع قضايا الطاقة الجديدة 

واكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجى هام لمصر في مجال الطاقة بمختلف أنواعها و مجالاتها و ان هناك تاريخ عمل حافل بالمشروعات المشتركة وقصص النجاح وأفاق حالية ومستقبلية للتعاون خاصة في مرحلة الانتقال الطاقى .


كما تناول اللقاء التحديات الحالية في مجال تأمين امدادات الطاقة عالمياً  وتحقيق الانتقال الطاقى العادل ، حيث تم التأكيد على دور الغاز الطبيعى في مرحلة الانتقال الطاقى كوقود اساسى وبما يسهم في الحفاظ على أمن الطاقة خاصة مع ظهور تكنولوجيات جديدة تسهم في خفض الانبعاثات ، كما تم التأكيد على أهمية  توافر التمويل والحلول التكنولوجية لدعم الانتقال الطاقى.


وتطرق اللقاء الى تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في الهيدروجين منخفض الكربون والتي يتم تعظيم افاق التعاون بشأنها ، خاصة ان الإعلان عن اطار استراتيجية العمل الوطنية للهيدروجين في مصر يأتي متزامناً مع تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية 

طارق الملا وزير البترول مفوضة الطاقة والمناخ قمة المناخ الاتحاد الأوروبي مؤتمر المناخ فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

اشتري بسرعة| تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

الفيروس المخلوي.. قعدي ابنك في البيت فورا إذا لاحظت عليه هذه الأعراض

ارتدوا ملابس ثقيلة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين عن حالة الطقس

موضوعات متعلقة

الملا يلتقي وزير الأرض والبيئة بـ"سان مارينو" في قمة المناخ بشرم الشيخ

وزير البترول: مصر تحرز تقدما كبيرا في خفض الانبعاثات الكربونية

البترول: الهيدروجين منخفض الكربون وسيلة مستدامة لتنويع خيارات الطاقة

وزير البترول يستعرض أوجه التعاون المشتركة مع نظيره الأردني في الغاز الطبيعي

مباحثات مصرية ألمانية في قطاع البترول لمواجهة الانبعاثات الكربونية

مباحثات بين البترول وأوبك لمواجهة التحديات العالمية

مودرن جاس: لا إنزعاج من روائح الغاز بمنطقة القنطرة شرق..غدا

البترول: تعاون مع جنرال اليكتريك في خفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين

ترشيحاتنا

تخفيضات تصل 50%.. التفاصيل الكاملة لـ قرار استيراد السيارات من الخارج

الصحة: حقنة البرد السحرية المنتشرة حاليًا تتضمن تركيبة غير مضمون تأثيرها

التعليم تنفي تعليق الدراسة بسبب انتشار الفيروس التنفسي المخلوي

المجر.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد وقف أوكرانيا ضخ النفط عبر "دروجبا"

عالم أزهري: السوشيال ميديا أصابت الناس بهوس صناعة فيديوهات غير أخلاقية

ترامب المنكسر وبايدن العجوز.. 14 أمريكيا يتزاحمون للوصول إلى البيت الأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتعالج البرد .. طريقة عمل شوربة الخضار مشبعة وصحية

عدوى في الجهاز التنفسي.. تعرفي على أعراض الحصبة والطريقة الوحيدة لحماية طفلك

خضوع هدى الأتربي لعمليات التجميل.. إطلالات تكشف الحقيقة

7 أسباب.. أقوى تحذير للرجال من تراجع الخصوبة

فيديو

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

دريس كود.. شروط شريف مدكور لظهور المحجبات ببرنامجه.. فيديوجراف

يوم الطاقة بقمة المناخ.. مبادرة تطلقها وزارة الكهرباء لحماية البيئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ