وزير البترول يلتقي مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيدة كادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الاوروبى وذلك على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ .



وصرح المهندس طارق الملا أن اللقاء تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبى في مجال الطاقة، والتي يحرص الجانبان على تطويرها باستمرار لتحقيق المصالح المشتركة، وخاصة مع دور مصر المتنامى كمركز اقليمى محورى لتداول وتجارة الطاقة.

واكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجى هام لمصر في مجال الطاقة بمختلف أنواعها و مجالاتها و ان هناك تاريخ عمل حافل بالمشروعات المشتركة وقصص النجاح وأفاق حالية ومستقبلية للتعاون خاصة في مرحلة الانتقال الطاقى .



كما تناول اللقاء التحديات الحالية في مجال تأمين امدادات الطاقة عالمياً وتحقيق الانتقال الطاقى العادل ، حيث تم التأكيد على دور الغاز الطبيعى في مرحلة الانتقال الطاقى كوقود اساسى وبما يسهم في الحفاظ على أمن الطاقة خاصة مع ظهور تكنولوجيات جديدة تسهم في خفض الانبعاثات ، كما تم التأكيد على أهمية توافر التمويل والحلول التكنولوجية لدعم الانتقال الطاقى.



وتطرق اللقاء الى تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في الهيدروجين منخفض الكربون والتي يتم تعظيم افاق التعاون بشأنها ، خاصة ان الإعلان عن اطار استراتيجية العمل الوطنية للهيدروجين في مصر يأتي متزامناً مع تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية