غرفة شركات السياحة تحذر من سماسرة أداء العمرة.. فيديو

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بـ غرفة شركات السياحة، تعليقا على إعادة 100 معتمر قبل سفرهم على الطيران السعودي، بسبب طلب الجهات المختصة باركود العمرة، إن وزارة السياحة هي من قامت بالتحقيق وهى المنوطة بالرد على سبب إعادة المعتمرين من السعودية.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة ETC اليوم الثلاثاء، أنه على الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة، حجز برامجهم بالشكل الشرعي والقانوني مع شركة سياحية مرخصة، قائلا: "غير معلوم حتى الآن الجهة أو الأشخاص الذين نظموا لهم الرحلة".

ونصح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، الراغبين في العمرة، الحجز عن طريق الشركات السياحية المرخصة والمراقبة من الدولة لضمان حقوق المعتمر المصري سواء في مصر أو المملكة العربية السعودية ولعدم المتاجرة بالباركود وعن طريق بوابة العمرة المصرية للتأكد من حقوق المواطن المصري .

وأشار فاروق إلى أن صلاحية الباركود التنظيمي الصادرة من بوابة للعمرة للمعتمرين ومشرفي الرحلات المرافقة لهم أصبحت لمدة أسبوع فقط من تاريخ السفر الذي تم مراجعته على بوابة العمرة.

وحذر رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة الراغبين في السفر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، من التعامل مع السماسرة الذين يوهمون المواطنين بإمكانية سفرهم إلى العمرة بعيدا عن شركات السياحة ومن خارج منظومة بوابة العمرة.

