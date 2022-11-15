العوضي: وصلنا إلى الإفراج عن 1118 سجينا من خلال لجنة العفو الرئاسي..فيديو

أكد طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه كان هناك دعاوي تستهدف تشويه لجنة العفو الرئاسي، مشيرا إلى أنه نرد بطريقة عملية على تلك الدعاوي.

وقال طارق العوضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه وصلنا إلى ما يقرب من 1118 تم الإفراج عنهم من خلال لجنة العفو الرئاسي.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أن قرارات العفو الرئاسي مستمرة لحين اغلاق هذا الملف نهائيا، فيما عدا من حرض على العنف أو ساهم في التخريب.

توفير فرص عمل

وأشار طارق العوضي إلى أن كل من يتم العفو عنه لن يتم منعه عن ممارسة حقوقه السياسية، مؤكدا أنه تم توفير فرص عمل لمن تم الإفراج عنهم والحاقهم بوظائف منتظمة.

