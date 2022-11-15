عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العوضي: وصلنا إلى الإفراج عن 1118 سجينا من خلال لجنة العفو الرئاسي..فيديو

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

أكد طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه كان هناك دعاوي تستهدف تشويه لجنة العفو الرئاسي، مشيرا إلى أنه نرد بطريقة عملية على تلك الدعاوي.

وقال طارق العوضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه وصلنا إلى ما يقرب من 1118 تم الإفراج عنهم من خلال لجنة العفو الرئاسي.

 

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أن قرارات العفو الرئاسي مستمرة لحين اغلاق هذا الملف نهائيا،  فيما عدا من حرض على العنف أو ساهم في التخريب.

 

توفير فرص عمل

وأشار طارق العوضي إلى أن  كل من يتم العفو عنه لن يتم منعه  عن ممارسة حقوقه السياسية، مؤكدا أنه  تم توفير فرص عمل لمن تم الإفراج عنهم والحاقهم بوظائف منتظمة. 
 

طارق العوضى العفو الرئاسي فرص عمل مصر لجنة العفو الرئاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

إخطار السفارة.. قرار جديد بشأن جثمان الفنان الأردني أشرف طلفاح

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

بيان عاجل من الجيش الروسي بشأن حادث سقوط صاروخين داخل أراضي بولندا

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

الفيروس المخلوي.. التعليم تعلن عن امتحان آخر شهر نوفمبر

ترشيحاتنا

تطور خطير.. بولندا تدرس تفعيل المادة 4 من ميثاق حلف الناتو

ساهم في إنتاج فيلمي الرسالة وعمرالمختار..من هو محمد السنعوسي الذي ودعته الكويت؟

أمام مجموعة العشرين.. إجراء عاجل من ماكرون بعد سقوط صواريخ روسية في بولندا

الخارجية الإيطالية: نتابع تطورات الوضع في بولندا ونتواصل مع حلف الناتو

فيريرا غاضب.. الزمالك يحسم موقف إمام عاشور

بايدن يطالب الكونجرس بدعم أوكرانيا بقيمة 37 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لزيادة عدد الحيوانات المنوية .. إليك 5 أطعمة رخيصة

طريقة عمل البرجر بدون قلي وبمذاق لذيذ

نجم الإسماعيلي بين الأهلي والزمالك.. من يفوز بالصفقة السوبر؟

هتعالج البرد .. طريقة عمل شوربة الخضار مشبعة وصحية

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ