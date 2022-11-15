حبس شاب دهس فني تحاليل أمام كلية التربية بالدقي

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات حول اتهامه بدهس فني تحاليل، والتسبب في وفاته أمام كلية التربية بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقي.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى أمام كلية التربية بشارع التحرير بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة فني تحاليل عبور الطريق صدمته سيارة قيادة شاب في منتصف العقد الثالث من عمره مما تسبب في وفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتبين انه كان يقود السيارة بسرعة كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.