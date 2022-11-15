لاعبة الأهلي جنى الألفي: الفوز بدوري المرتبط جاء في توقيت مثالي

أكدت جنى الألفي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، أن الفوز على سبورتنج في نهائي دوري المرتبط كان مهمًّا للفريق من أجل إثبات جدارة الجميع بالمنافسة على كل الألقاب.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني كان واضحًا من البداية في أهدافه وهي الفوز بكل المباريات وكل البطولات، وأن هناك اهتمامًا بكل الجوانب البدنية والفنية للوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية.

وشددت على أن توقيت الفوز بدوري المرتبط مثالي للغاية، ليمنح دوافع كبيرة من أجل المنافسة على البطولات التي سيخوض غمارها الفريق خلال الموسم الجاري.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في الفوز على سبورتنج بنتيجة 77-45 في إياب المباراة النهائية ليحصد اللقب.