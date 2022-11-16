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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

80 % حالات بسيطة|أمجد الحداد يكشف سبب نشاط الفيروس المخلوي التنفسي هذا العام..فيديو

أمجد الحداد
أمجد الحداد

قال الدكتور  أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة، إن موسم التقلبات الجوية، والتيارات الباردة يسبب نشاط فيروس المخلوي التنفسي من كل عام، منوهًا أن الفيروس ليس جديدًا.

وتابع الدكتور أمجد الحداد ، خلال لقائه عبر "زووم" لـ برنامج "من مصر"، والمذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الإجراءات الاحترازية مع نشاط فيروس كورونا قللت العدوات التنفسية، خلال السنوات الماضية، مما ساعد على تقليل انتشار العدوات التنفسية، وهو ما يفسر انتشار العدوات الفيروسية بشكل واضح في العالم كله لهذا العام .

وأضاف "الحداد"، أن خطورة الفيروس المخلوي التنفسي أنه يسبب التهاب في الشعب الهوائية، ويصيب الرضع، مشيرا إلى أن التجمعات وموسم المدارس سبب الانتشار السريع لفيروس المخلوي التنفسي .

وحذَّر "الحداد " من تقبيل الرضع، لأن الفيروس ينتشر عن طريق التقبيل، وهو يمثل خطورة على الأطفال حديث الولادة.

ولفت "الحداد" إلى أنه في حالة عدم الضرورة للنزول من البيت، لابد من التزام الأمهات بفصل أولادهم في البيت، لمنع انتشار العدوى، منوها أن 80 % من الحالات تكون بسيطة .

 

أمجد الحداد برنامج من مصر توك شو الفيروس المخلوي التنفسي الشعب الهوائية

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