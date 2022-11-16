رئيس مدينة الحسنة بشمال سيناء يوجه بضبط منظومة العمل داخل الإدارات المختلفة

لتلبية احتياجات المواطنين

وجّه المحاسب سعد بغدادي ، رئيس مدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، إلى ضرورة ضبط منظومة العمل داخل الإدارات المختلفة بدائرة المركز، والتواصل المستمر بين الإدارات الداخلية والخارجية لضمان الدقة فى العرض بما يضمن مصلحة العمل، و الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي حرصاً على تلبية احتياجات المواطنين.

وطالب بضرورة عمل لجان متابعة لكافة المدارس بالقرى تحت إشراف سكرتيرى القرى ، ومتابعة مدى انضباط العملية التعليمية بما يخدم أبناء القرى ،وإرسال التقارير اليومية لمجلس المدينة ٠ جاء ذلك أثناء الإجتماع التنفيذي لسكرتيري القري برئاسته وحضور سكرتيرى قرى مركز الحسنة و مديرى الإدارات الداخلية وبعض من مديرى الإدارات الخارجية



كما وجّه رئيس الحسنة إلى ضرورة تفعيل منظومة النظافة ورفع القمامة والمخلفات من شوارع القرى حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي قطاع المياه والصرف الصحي تمت مناقشة جميع المشاكل المتعلقة بمياه الشرب بحضور مدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووضع آلية لتوزيعها ،على الأهالى بصفة دورية ومنتظمه عن طريق بونات تصرف للمواطن وذالك لضمان عدالة التوزيع.

ووجه رئيس المركز والمدينة، بضرورة إشراف سكرتير القرية بصفة شخصية لعملية توزيع المياة لضمان أخذ كل مواطن حقة عن طريق الحصة التى تصرف له ونبه أيضا

إلى متابعة جميع الشكوى الخاصة بهذا القطاع عن طريق سكرتير كل قرية والمتابعة حتى الانتهاء من حل الشكوى .



وفي قطاع الكهرباء، وجه سكرتيرى القرى بضرورة متابعة جميع الأعطال بكل قرية و التواصل المستمر مع هندسة كهرباء الحسنة لإصلاح الأعطال والربط المستمر مع مجلس المدينة ومتابعة أعمدة الكهرباء التى تم زراعتها والأسلاك التى تم شدها لإطلاق التيار حفاظاً على المال العام .



وفي قطاع الصحة ،استمع رئيس المركز والمدينة إلى مطالبة سكرتيري القري، بمداومة الأطباء بالوحدات الصحية فى مختلف التخصصات الطبية وتزويد الصيدليات الخاصة بالوحدات الصحية بالأدوية بصفه مستمره ، ونبه على ضرورة عمل متابعة يومية على الوحدات الصحية بالقرى للتأكد من وجود الاطقم الطبية لخدمة المرضى .



وأكد رئيس مدينة الحسنة، علي أنه سوف يتم إطلاق سيارة متنقلة تابعة للشهر العقارى تجوب القرى لتسهيل الخدمة على المواطن وذلك للقيام بتوثيق الاوراق والعقود الرسمية تخفيا عل المواطن من تكلفة التنقل إلى مدينة العريش



ونبه رئيس الحسنة ، بضرورة رفع درجة الاستعداد التام لموسم الشتاء ومواجهة أى أزمات قد تحدث نتيجة السيول والامطار ومتابعة كافة السدود ومجارى السيول بكل قرية والمتابعة مع مجلس المدينة اول بأول باستخدام وسائل الاتصال المتعددة.

المتأخرات من إيرادات الإسكان وأيضا متحصلات الآبار من المنتفعين وتسديدها بصفة منتظمة باعتبار هذا الموضوع هام جداً وذلك حفاظاً على المال العام .



ووجه رئيس المركز والمدينة سكرتيرى القرى ،بضرورة متابعة ملف التراخيص وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع للإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتى لا يتعرض المخالف للمسائلة القانونية ويتعرض البناء للإزالة ، و شدد على قسم التغيرات المكانية بضرورة تفعيل القسم للوصول لأعلى أداء.

ونبه على مسئول التجمعات التنموية، بضرورة متابعة تركيب العدادات الكهربائية للمنازل بالتجمعات التنموية الجديدة والتي تم توزيعها علي المنتفعين .

وأكد على وصول الميكنة الخاصة بالزراعة تسهيلاً على المواطنين بزراعة أراضيهم بالمحاصيل الشتوية من القمح والشعير .

ونبه بضرورة تفعيل لجنة الحجز الإدارى داخل القرى بإشراف من سكرتير القرية حفاظا على أموال الدولة.

