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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة أنيقة.. ميريهان حسين تتألق من أحدث جلسة تصوير |شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ميريهان حسين، صورًا جديدة لها في احدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت ميريهان حسين بإطلالتها الساحرة من مهرجان القاهرة السينمائي ، بفستان ذات تصميم راقٍ وأنيق، ولاقت إعجابا وتفاعلا كبيرا من جمهورها.

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أجرأ إطلالة في المهرجان.. ميريهان حسين تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

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فستان صادم.. ميريهان حسين بإطلالة غير متوقعة في افتتاح مهرجان اقاهرة

يذكر أن الفنانة ميريهان حسين، تألقت في عدد من المسلسلات خلال الفترة الأخيرة، منهم مسلسل "ستات بيت المعادي" ومسلسل "نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام"، وحاليا تشارك الفنانة ميرهان حسين، كبطلة  لمسلسل "الونش" أمام النجم محمد رجب.

وسبق أن انضم للمسلسل أيضا، الفنان محمود عبد المغني، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة منة فضالي، والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

الفنانة ميريهان حسين مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي ميريهان حسين

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