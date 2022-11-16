ليس بينها الأرجنتين.. ميسي يرشح 3 منتخبات للفوز بكأس العالم 2022

رشَّح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، 3 منتخبات للفوز بكأس العالم 2022، والمقرر انطلاقه يوم 20 نوفمبر القادم في قطر.

وقال “ميسي” في تصريحات عبر الموقع الرسمي لاتحاد أمريكا الجنوبية: “نحن متحمسون جدًا، لدينا مجموعة لطيفة ومتحمسة للغاية، لكننا نفكر في الذهاب شيئًا فشيئًا".

وتابع “ميسي”: “نأمل أن نبدأ كأس العالم بأفضل طريقة لمواجهة كل ما يأتي بعد ذلك، كلما لعبت أكثر وزاد الوقت الذي تقضيه على أرض الملعب، كلما تعرفت على بعضكما البعض”.

وأضاف “ميسي”: “عندما نتحدث عن المرشحين للفوز بلقب المونديال، نتحدث دائما، عن نفس الفرق”.

واختتم ميسي: “إذا كان عليّ أن أضع البعض فوق الآخرين، أعتقد أن البرازيل وفرنسا وإنجلترا هي أعلى قليلاً من البقية، لكن بطولة كأس العالم صعبة ومعقدة للغاية بحيث يمكن أن يحدث أي شيء”.

حلم ميسي

يُذكر أن ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين يحلم بالفوز ببطولة كأس العالم 2022 بقطر، مع منتخب بلاده لأول مرة في مسيرته التاريخية.