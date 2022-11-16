أمريكا: فشل أوكرانيا في استهداف قذيفة روسية وراء سقوط صاروخها على بولندا

أكد مسؤولون أمريكيون أن الصاروخ الذي سقط في بولندا، أطلقته القوات أوكرانية بهدف إسقاط صاروخ روسي، وذلك وفقا للبيانات الأولية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي قوله إن النتائج الأولية للتحقيقات، ترجح أن الصاروخ الذي سقط ببولندا أطلقته قوات أوكرانية لاعتراض صاروخ روسي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا، قد أُطلق من روسيا، متعهدا بتقديم كل الدعم للسلطات في وارسو.

وكانت وزارة الخارجية البولندية أعلنت استدعاء السفير الروسي في وارسو، وقالت إن "صاروخا روسيا" سقط على قرية بولندية، من دون تحديد ما إذا كانت روسيا من أطلقته.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الصاروخ سقط على بلدة بشيفودوف في حدود الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى مقتل اثنين من مواطني الجمهورية البولندية.

بدوره، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إنه "ليس لدينا أدلة دامغة عن مصدر الصاروخ" الذي سقط على قرية شرق بولندا، قرب الحدود مع أوكرانيا، والذي أودى بحياة شخصين.

وفي ذات السياق، قالت فرنسا إنه من الضروري توخي الحذر، عند الحديث عن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا، بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية داخل الأراضي البولندية قرب حدود أوكرانيا.

ودعا الإليزيه إلى الحذر الشديد بشأن الحديث عن مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا، مؤكدا أن "مخاطر التصعيد كبيرة".