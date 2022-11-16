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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يتحرك بعد سقوط صواريخ روسية على أراضي بولندا

الناتو يتحرك بعد
الناتو يتحرك بعد سقوط صواريخ روسية على أراضي بولندا

أكد حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأربعاء، دعمه الكامل لبولندا، في التحقيق الجاري بشأن الانفجار الذي وقع في الجزء الشرقي من البلاد، وذلك بعد تقارير عن سقوط صواريخ روسية على الأرضي البولندية.

واتفق قادة الناتو على البقاء على اتصال وثيق لتحديد الخطوات التالية، مع استمرار التحقيق بشأن انفجار بولندا.

وأضافوا في بيان "ندين الهجمات الصاروخية البربرية التي شنتها روسيا على المدن الأوكرانية والبنية التحتية المدنية يوم الثلاثاء".

وجاء في البيان “ناقشنا الانفجار الذي وقع في الجزء الشرقي من بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا”.

جاء ذلك بعد مباحثات بين دول الناتو ومجموعة السبع، حول الهجوم على منطقة بولندية حدودية مع أوكرانيا على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وفي ذات السياق، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بانفجار صاروخ في بولندا.

وذكر في بيان "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بانفجار صاروخ على الأراضي البولندية.. من الضروري للغاية تجنب تصعيد الحرب في أوكرانيا".

وأضاف "يرسل جوتيريش تعازيه إلى أسر الضحايا.. ويأمل في إجراء تحقيق شامل".

في حين قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "من غير المرجح" أن يكون الصاروخ الذي سقط في بولندا، قد أُطلق من روسيا، متعهدا بتقديم كل الدعم للسلطات في وارسو.

اجتماع طارئ لقادة مجموعة العشرين بعد سقوط صاروخ روسي في بولندا

بولندا تستدعي السفير الروسي بعد سقوط صاروخ على أراضيها

وكانت وزارة الخارجية البولندية أعلنت استدعاء السفير الروسي في وارسو، وقالت إن "صاروخا روسيا" سقط على قرية بولندية، من دون تحديد ما إذا كانت روسيا من أطلقته.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الصاروخ سقط على بلدة بشيفودوف في حدود الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى مقتل اثنين من مواطني الجمهورية البولندية.

بدوره، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إنه "ليس لدينا أدلة دامغة عن مصدر الصاروخ" الذي سقط على قرية شرق بولندا، قرب الحدود مع أوكرانيا، والذي أودى بحياة شخصين.

وأضاف دودا في تصريحات صحفية "من المرجح أن نطلب في الاجتماع الطارئ للناتو تفعيل المادة الرابعة من ميثاق الحلف".

في المقابل، أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، عدم توجيه أي ضربة عسكرية لبولندا، بعد تقارير غربية عن سقوط صواريخ روسية داخل الحدود البولندية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "ليس لدينا أي معلومات عـن حادث سقوط صواريخ في بولندا".

كما نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية.

وذكرت في بيان أن "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسئولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ روسية على الأراضي البولندية.. هي استفزاز كبير بغرض التصعيد".

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