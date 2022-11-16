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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة سقوط صواريخ روسية على بولندا.. فيديو

بالفيديو.. لحظة سقوط
بالفيديو.. لحظة سقوط صواريخ روسية على بولندا

نشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط صواريخ روسية على أراضي بولندا، ما أدى إلى مقتل شخصين.

وأظهر الفيديو المتداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد دخان كثيف في سماء قرية بريفودوف البولندية، جراء سقوط صاروخ، قالت وسائل إعلام إنه "روسي الصنع".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البولندية استدعاء السفير الروسي في وارسو، وقالت إن "صاروخا روسيا" سقط على قرية بولندية، من دون تحديد ما إذا كانت روسيا من أطلقته.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الصاروخ سقط على بلدة بشيفودوف في حدود الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى مقتل اثنين من مواطني الجمهورية البولندية.

وذكر البيان "نظرا لهذا الحادث، استدعى وزير الخارجية زبيغنيف راو سفير روسيا الاتحادية إلى وزارة الخارجية، مطالبا إياه بتقديم توضيحات بشأن تفاصيل الحادث فورا".

فيما قال الرئيس البولندي أندريه دودا إنه "ليس لدينا أدلة دامغة عن مصدر الصاروخ" الذي سقط على قرية شرق بولندا، قرب الحدود مع أوكرانيا، والذي أودى بحياة شخصين.

وأضاف دودا في تصريحات صحفية "من المرجح أن نطلب في الاجتماع الطارئ للناتو تفعيل المادة الرابعة من ميثاق الحلف".

وتابع الرئيس البولندي " لا مؤشرات بشأن احتمال تكرار ما حدث اليوم"، مضيفا “لا تزال التحقيقات جارية.. أعتقد أن المحققين سيكتشفون ذلك، لايزال العمل جاريا”، وأوضح أن "الصاروخ روسي الصنع على الأرجح".

تأهب عسكري

بدورها، أعلنت الحكومة البولندية رفع درجة تأهب قواتها العسكرية، "بعد انفجار أودى بحياة شخصين".

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية "إننا نتحقق مما إذا كنا بحاجة إلى تفعيل المادة 4 من ميثاق الناتو"، والذي ينص على أن "أعضاء الحلف يتشاورون سويا بشأن ما إذا كانت وحدة أراضي أحد البلدان أو استقلالها السياسي أو أمنها مهدد".

كما أوضح حلف شمال الأطلسي “الناتو” أنه "يتحقق من" تقارير غير مؤكدة عن احتمال سقوط صواريخ روسية في بولندا.

وأشار الحلف إلى أنه سيعقد اجتماعًا اليوم الأربعاء، بناء على طلب وارسو لإجراء مشاورات حول الحادثة.

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في المقابل، أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، عدم توجيه أي ضربة عسكرية لبولندا، بعد تقارير غربية عن سقوط صواريخ روسية داخل الحدود البولندية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "ليس لدينا أي معلومات عـن حادث سقوط صواريخ في بولندا".

كما نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية.

وأكدت في بيان أن "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسئولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ روسية على الأراضي البولندية.. هي استفزاز كبير بغرض التصعيد".

بينما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بتعمد مهاجمة بولندا، قائلا “هذه ضربة صاروخية روسية على الأمن الجماعي"، واصفا الهجوم بأنه ”تصعيد خطير للغاية"، كما حث الدول الغربية على وضع روسيا في مكانها ووصف موسكو بأنها إرهابية.

بولندا روسيا أوكرانيا صواريخ روسية الناتو

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