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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع طارئ لقادة مجموعة العشرين بعد سقوط صاروخ روسي في بولندا

اجتماع طارئ لقادة
اجتماع طارئ لقادة العشرين بعد سقوط صاروخ روسي في بولندا

عقد قادة مشاركون في قمة مجموعة العشرين، اجتماعا عاجلا في بالي بإندونيسيا، الأربعاء، لبحث سقوط صاروخ روسي داخل بولندا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "عقد اجتماعا طارئا مع الحلفاء على هامش قمة مجموعة العشرين بعد سقوط صاروخين على الأراضي البولندية".

ويشارك في هذا الاجتماع قادة الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وهولندا واليابان وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البولندية استدعاء السفير الروسي في وارسو، وقالت إن "صاروخا روسيا" سقط على قرية بولندية، من دون تحديد ما إذا كانت روسيا من أطلقته.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الصاروخ سقط على بلدة بشيفودوف في حدود الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى مقتل اثنين من مواطني الجمهورية البولندية.

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بدوره، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إنه "ليس لدينا أدلة دامغة عن مصدر الصاروخ" الذي سقط على قرية شرق بولندا، قرب الحدود مع أوكرانيا، والذي أودى بحياة شخصين.

وأضاف دودا في تصريحات صحفية "من المرجح أن نطلب في الاجتماع الطارئ للناتو تفعيل المادة الرابعة من ميثاق الحلف".

وتابع رئيس بولندا " لا مؤشرات بشأن احتمال تكرار ما حدث اليوم"، مضيفا “لا تزال التحقيقات جارية.. أعتقد أن المحققين سيكتشفون ذلك، لايزال العمل جاريا”، وأوضح أن "الصاروخ روسي الصنع على الأرجح".

في المقابل، أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، عدم توجيه أي ضربة عسكرية لبولندا، بعد تقارير غربية عن سقوط صواريخ روسية داخل الحدود البولندية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "ليس لدينا أي معلومات عـن حادث سقوط صواريخ في بولندا".

كما نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه أي ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية.

وذكرت في بيان أن "تصريحات وسائل الإعلام البولندية والمسئولين بشأن مزاعم سقوط صواريخ روسية على الأراضي البولندية.. هي استفزاز كبير بغرض التصعيد".

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