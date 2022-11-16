بالقرب من أوكرانيا.. هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مستودع نفط في أوريول الروسية | شاهد

صرح مسؤولون اليوم، الأربعاء، بأن طائرة مسيرة قصفت مستودع نفط في منطقة أوريول الروسية يوم الأربعاء.

وأظهرت صور لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو وكأنه تلف في أحد جوانب خزان النفط.

ويمكن رؤية شعار شركة ترانس نفط الروسية لتشغيل خطوط الأنابيب التي تسيطر عليها الدولة على الخزان الذي قال التلفزيون الحكومي: إنه يعتقد أنه فارغ.

وقال الحاكم أندريه كليشكوف، على تطبيق المراسلة "تليجرام": "في حوالي الساعة الرابعة صباحًا اليوم (0100 بتوقيت جرينتش)، فجرت طائرة مسيرة مشتبه بها مستودعا للنفط في مقاطعة ستالنوي كون".

وأضاف "لم تقع إصابات. وجميع الخدمات العملياتية تعمل في الموقع".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية في وقت لاحق عن أحد مساعدي المحافظ قوله إن الطبقة الخارجية لخزان نفط فقط هي التي تضررت ولحسن الحظ لم يحدث حريق أو تسرب للنفط.

وتقع مدينة ستالنوي كون الواقعة في ضواحي العاصمة الإقليمية أوريول على بعد حوالي 170 كيلومترًا (100 ميل) من الحدود الأوكرانية.