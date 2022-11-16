بـ تيشرت المنتخب.. شاهد أحدث ظهور لـ طاهر محمد طاهر عبر إنستجرام

نشر طاهر محمد طاهر لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر طاهر في الصورة مرتديا تيشرت المنتخب الوطني، وذلك خلال المعسكر الحالي لمنتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية يوم الجمعة المقبل، وهو ما نال اعجاب متابعيه.

يشار إلى أن الإعلامي محمد شبانة، كشف عن رفض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني مشاركة ثنائي المنتخب محمد صلاح ومحمد النني في إعلان ترويجي لبطولة "دبي سوبر 2022" المقرر اقامتها بالإمارات في الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر المقبل.

وقال “شبانة” عبر برنامجه «بوكس توبوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: طلبت اللجنة المنظمة للبطولة بنادي النصر الإماراتي، تواجد صلاح والنني والنجم الجزائري إسماعيل بن ناصر للمشاركة في اعلان عن البطولة، لكن فيتوريا رفض خروج صلاح والنني من المعسكر قبل مواجهة بلجيكا، وطلب تأجيل الإعلان بعد انتهاء معسكر المنتخب.

ويشارك في البطولة أربعة فرق هي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين وميلان الإيطالي، وليون الفرنسي، وتشارك الفرق الأربعة بكامل نجومهم ما عدا اللاعبين المتواجدين مع منتخبات بلادهم في المونديال.