عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اعتقاله من الحرس الثوري.. اعترافات صادمة لـ جاسوس الموساد في إيران

إيران وإسرائيل
إيران وإسرائيل

أعلنت استخبارات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على جاسوس يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي في محافظة كرمان بجنوب شرق إيران.

 

وحسب وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، كشف الحرس الثوري أن جاسوس الموساد قال في اعترافاته: “رأيت إعلانا على الإنترنت يخص جهاز الموساد، هذا الإعلان جعلني أشعر بالفضول والحصول على هذه الوظيفة”.


وأضاف: "لذلك أرسلت طلبا لهم عبر البريد الإلكتروني.. ومنذ اللحظة التي أرسلت فيها هذا البريد الإلكتروني، رأيت أنه لم تكن هناك عودة إلى الوراء، وكان علي الاستمرار".

 

 

وأشار: "من أجل إرضاء الطرف الآخر، أعلنت أنني مستعد لاتخاذ أي نوع من الإجراءات بما يتماشى مع أهداف جهاز المخابرات الإسرائيلي في إيران. لهذا السبب أرسلت جميع وثائق هويتي لضباط الموساد، وأكدت لهم أنني مصمم على اختيار الطريق".

 

 

وتابع أنه "بعد تقديم المعلومات الأساسية واستكمال نموذج العضوية، وجهني جهاز الموساد الإسرائيلي إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل واتسآب وإنستغرام وتلغرام، وأخيرا إلى الويب المظلم".

 

وأفاد بأنه كان يستخدم "صفحة مجهولة وحذف الرسائل في كلا الاتجاهين.. منذ اليوم الذي ملأت فيه هذا النموذج، كنت دائما قلقا وخائفا من الاعتقال، علمت أن حياتي قد دمرت ولم أكن أشعر بالراحة. كنت أعلم أنني سأعتقل من قبل وزارة الأمن أو استخبارات الحرس الثوري".

إسرائيل الموساد الحرس الثوري الإيراني الحرس الثوري جاسوس جهاز الموساد الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

بعد تأجيلها.. الكاف يستقر على موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية |خاص

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

شوبير يصدم عشاق الزمالك: نجم الفريق يغيب 6 أشهر

أسامة نبيه يكشف القصة الكاملة بشأن خناقة إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك

ترشيحاتنا

يزوره 70 ألف شخص| صرح الشهيد بالأردن حكاية وطن وتاريخ.. صور

30 شخصا نالوا حريتهم.. لجنة العفو الرئاسي تتوسع في تطبيق مفهوم حقوق الإنسان

يجلب الفقر كالمغناطيس.. الإفتاء تنصح من يشكو قلة الرزق بالإقلاع عن هذا الأمر

يستعد لأمم أفريقيا.. موعد مباراتي منتخب الشباب الوديتين أمام بنين

بالأرقام.. ننشر أهم 5 دول استوردت الذهب والأحجار الكريمة المصرية خلال 2022

تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.. هل تنخفض مرة أخري؟|القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق الحفاظ على الأيدي والأظافر ناعمة.. تعرف عليها

الفيروس التنفسي الخلوي.. أهم الأعراض وطرق علاجه

مش مناسب للمجتمع.. أخطاء صادمة في أزياء النجمات بافتتاح القاهرة السينمائي

بفستان سهرة …الملكة رانيا تثير الجدل بإطلالة أنيقة| شاهد

فيديو

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض بعد تراجعها |تغطية خاصة

تراجع قوي في أسعار الدولار عالميا.. والذهب عيار 21 يتجاوز 1250 جنيها (تغطية خاصة)

تحذير من الأرصاد.. انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة وتزايد فرص سقوط الأمطار

عودة الكمامات.. إرشادات مهمة من وزارة الصحة بعد انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ