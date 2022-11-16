زعماء العالم يحاولون منع نشوب حرب كبرى من بولندا

يحاول زعماء العالم المجتمعون في قمة مجموعة العشرين في بالي نزع فتيل تصعيد محتمل في حرب أوكرانيا التي استمرت لأشهر بعد أن ضرب صاروخ "روسي الصنع" بولندا العضو في الناتو مما أسفر عن مقتل شخصين، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.

وسقط الصاروخ خارج قرية برزيودو البولندية الريفية ، على بعد حوالي أربعة أميال (6.4 كيلومتر) غربًا من الحدود الأوكرانية بعد ظهر الثلاثاء ، في نفس الوقت تقريبًا الذي شنت فيه روسيا أكبر موجة من الهجمات الصاروخية على المدن الأوكرانية منذ أكثر من شهر.

لا تزال الظروف المحيطة بالحادث ، التي تمثل المرة الأولى التي تتعرض فيها دولة من دول الناتو لضربة مباشرة خلال الصراع الذي استمر قرابة تسعة أشهر ، غير واضحة.



ولا يُعرف من أطلق الصاروخ ، أو بالتحديد من أين أطلق ، رغم أن وزارة الخارجية البولندية وصفته بأنه "روسي الصنع".

استخدمت القوات الروسية والأوكرانية ذخائر روسية الصنع خلال الصراع ، حيث نشرت أوكرانيا صواريخ روسية الصنع كجزء من نظام دفاعها الجوي.



لكن نزع ينس ستولتنبرج قائد حلف الناتو شرارة حرب كبرى من بولندا، بقوله إن الصاروخ لم يطلق من روسيا، وهو في الغالب صاروخ أوكراني سقط بالخطأ في بولندا.



وسبق قائد الناتو ، رئيس امريكا، ففي حديثه للصحفيين بعد عقد اجتماع طارئ مع قادة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي على هامش قمة مجموعة العشرين ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه "من غير المحتمل" أن يكون تم إطلاق الصاروخ من داخل روسيا ، لكنه لم يتمكن من القول بذلك بشكل قاطع إلى أن يكتمل التحقيق.

وقال بايدن: "اتفقنا على دعم تحقيق بولندا في الانفجار ... وسأحرص على اكتشاف ما حدث بالضبط" ، مضيفًا أن القادة أبدوا تعاطفهم بشأن مقتل شخصين. ثم سنحدد بشكل جماعي خطوتنا التالية بينما نقوم بالتحقيق والمتابعة. كان هناك إجماع كامل بين الناس".

بعد بيان بايدن ، قال مسؤول عسكري في حلف شمال الأطلسي لشبكة CNN إن طائرة تابعة للتحالف كانت تحلق فوق المجال الجوي البولندي وقت الانفجار.

ذكر المسؤول العسكري في الناتو: "تم تزويد شركة إنتل بمسار الرادار [للصاروخ] لحلف شمال الأطلسي وبولندا". ولم يذكر مسؤول الناتو من أطلق الصاروخ أو من أين أطلق.

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في بيان على الإنترنت اليوم الأربعاء إن الضربة الصاروخية داخل حدود بولندا يوم الثلاثاء "لم تكن لتحدث لولا الهجمات الصاروخية الروسية المروعة على أوكرانيا".

عقد أعضاء مجموعة السبع وحلف الناتو الحاليون اجتماعا هذا الصباح في بالي خلال اجتماع مجموعة العشرين لمناقشة الحادث الذي وقع في بولندا الليلة الماضية، وذكروا انهم متحدون في رسالتهم "بأننا نحتاج أولاً إلى إثبات الحقائق وبالتالي دعم تحقيق بولندا".

في تصريحات سابقة الثلاثاء ، أشار الرئيس البولندي أندريه دودا إلى أنه بينما لم يتضح من أطلق الصاروخ ، فإنه "على الأرجح" صنع في روسيا. وقال دودا خلال كلمة ألقاها من مكتب الأمن القومي في وارسو: "إننا نعمل بهدوء وبطريقة هادئة للغاية".

ونفى الكرملين ضلوعه في الانفجار ، ووصفت وزارة الدفاع الروسية تقارير وسائل الإعلام البولندية ، التي أبلغت عن الوفيات لأول مرة ، بأنها "استفزاز متعمد من أجل تصعيد الموقف" ، بحسب بيان قصير صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وأضاف أن صور الحطام التي نشرتها وسائل إعلام بولندية "من موقع قرية برزيودو لا علاقة لها بالأسلحة الروسية".

وقالت البعثة الروسية في الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن "الحادث الذي وقع في بولندا هو محاولة لإثارة صدام عسكري مباشر بين الناتو وروسيا" ، مضيفة أن الحادث سيكون محور الاهتمام في اجتماع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق من اليوم.

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي يوم الثلاثاء إن الأدلة تشير إلى أن الصاروخ الذي سقط في برزيودوف كان "عملاً منفردًا" ولا يوجد دليل على المزيد من الهجمات الصاروخية.

لكن أثناء حثه على الهدوء ، قال موراويكي إن بولندا ستزيد من استعدادها العسكري وإنها تفكر في تفعيل المادة 4 من معاهدة الناتو، حيث ان المادة 4 هي طريقة تشاور تسمح لأعضاء التحالف المؤلف من 30 دولة بطرح قضية - عادة تتعلق بالأمن - للنقاش في مجلس شمال الأطلسي ، وهو هيئة صنع القرار التابعة له.