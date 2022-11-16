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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية بسبب الإصلاحات للطرق المؤدية إلى العاصمة الإدارية الجديدة

صدى البلد

اعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ إجراء بعض الإصلاحات على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية إلى العاصمة الإدارية.

 تقرر غلق طريق بن زايد الجنوبى إعتباراً من الساعة 11,00م يوم الخميس الموافق 17/11/2022 ولمدة شهر.. مما يستلزم إجراء بعض التعديلات لتسيير الحركة المرورية.. ولذلك على النحو التالى:

➢ تحرك عربات النقل الثقيل على طريق جنوب الجنوبى.

➢ تحرك العربات الملاكى فقط فى الحارة البطيئة لطريق بن زايد الجنوبى.

➢ يمنع نهائياً أى تواجد لـ ( عربات النقل ، الباعة الجائلين) على طريق بن زايد الجنوبى لأى سبب من الأسباب.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بقيادة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المرور تحويلات مرورية مرور القاهرة العاصمة الادارية

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