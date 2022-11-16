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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 35100 من الثروة الحيوانية ببني سويف ضد طاعون المجترات الصغيرة

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض  طاعون المجترات الصغيرة، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة

وتضمن التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور محمد جلال مدير الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 35 ألف و106  رأساً بواقع(  33 ألف و62من الأغنام + 2044من الماعز)،وذلك منذ انطلاق الحملة "في 4 أكتوبر الماضي وحتى 13 نوفمبر الجاري " ،فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين ،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة

وكان المحافظ "د. محمد هاني غنيم "قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية

تجدر الإشارة إلى أن طاعون المجترات الصغيرة ،مرض فيروسي يصيب أساساً الأغنام والماعز، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الحصبية ،وينتقل عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات السليمة والأخرى  المصابة وتظهر أعراضه في ارتفاع درجة حرارة الحيوان المصاب ،من خلال  الإفرازات المخاطية العينية والدموع والافرازات، كما يمكن أيضا لهذه الافرازات أن تنتقل عبر المياه وأوعية الطعام

وزارة الزراعة بني سويف الثروة الحيوانية الطب البيطري التنسيق مراكز المحافظة المجتمع المدني

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