البيئة: فقد 17% من الثدييات في مصر بسبب تأثير المناخ على التنوع البيولوجي

قال الدكتور أيمن حمادة رئيس الادارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة أن يوم التنوع البيولوجي من أهم الأيام الموضوعية في مؤتمر التغيرات المناخية cop27 يأتي ذلك اليوم للربط بين التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية والتأثيرات المتبادلة بينهم باعتبار أن التغيرات المناخية أحد أهم أسباب الفقد في التنوع البيولوجي يقدم التنوع البيولوجي أحد أهم الحلول للتصدي للتغيرات المناخية وتم افتتاح جلسة اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وتضمنت الجلسة الحلول المقدمة لمعالجة قضايا التغيرات المناخية والتنوع البيولجي سويا والمبادرات التي تعالج أزمات الفقد في المستقبل للحغاظ علي بقاء الانسان .



وأضاف في تصريحات خاصة ل" صدي البلد " أن التقارير الدولية للهيئات الحكومية العلمية التابعة لقضية التغيرات المناخية اثبتت أن تاثير التغيرات المناخية يتبعة تاثير علي الاحياء وتشمل هذة التاثيرات جميع الانواع وجميع النظم الايكولوجية في جميع دول العالم.



ويشهد التأثير الرئيسي للنظم الايكولوجية تغيير في مناطق توزيع وانتشار الانواع نتيجة تغير درجات الحرارة وبالتالي اختلاف البيئة المحيطة للمعيشة وهجرة الكائنات الحية من بيئتها الاصلية.



وتابع ان التغيرات المناخية تفاقم من اثار فقد الانواع في التنوع البيولوجي ويصحب ذلك الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ويصحبها الفياضانات وزيادة معدلات الجفاف وحرائق الغابات وفقد انواع معينة من النباتات مثل سانت كاثرين وفقد انواع معينة من الثدييات المتوطنة في مصربما يعادل ١٧%منها نتيجة الفقد في التنوع البيولوجي وستصبح مصر اكتر جفافا واعلن أن بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الاحمر هي البيئة الاكثر صمودا اما التغيرات المناخية