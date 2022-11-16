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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناخ معتدل.. جون كيري يستمتع برحلة بحرية مرتديا الشورت في شرم الشيخ

جون كيري في رحلة
جون كيري في رحلة بحرية بشرم الشيخ

استمتع جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ بطقس رائع وهدوء ومناظر خلابة في خلال رحلة بحرية له قبالة سواحل وشواطئ شرم الشيخ الهادئة  وذلك خلال  مشاركته في قمة المناخ التي عقدت بشرم الشيخ .
وقد حصل موقع " صدي البلد " الإخباري  علي صورة المبعوث الرئاسي الأمريكي أثناء استمتاعه برحلة بحرية .

أكد المبعوث الرئاسي الأمريكى للمناخ جون كيرى، خلال مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ  على التزام الولايات المتحدة بتنفيذ التعهدات الخاصة بها فيما يخص مواجهة تغير المناخ، موضحا أن بلاده تركز على هذا الأمر رغم موجة التضخم التي تشهدها كافة مناطق العالم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، على هامش قمة المناخ "كوب 27" فى شرم الشيخ: "لدينا فريق عمل يرتبط بكل وكالة حكومية وأيضا نحن نعمل على العديد من المكونات المحلية والرئيس بادين تحدث عن الشراكات ونحن نلقي الضوء ما حدث نتيجة للتضخم.. وبالتالي نحن نحاول الوفاء بالالتزامات ومساعدة الدول الأخرى في إطار مواجهة التغير المناخي والاستفادة من التكنولوجيا".

وتابع جون كيري: "الرئيس جو بايدن دعا إلي إجراءات لمواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الميثان بحلول عام 2030.. ونتابع هذا الأمر في كافة أنحاء العالم.. وتحدثنا عن الجهود التي تنفذها الدول لوقف انبعاثات الكربون.. وتوفير الدعم للقطاع الخاص.. ونحاول مساعدة الدول الأكثر ضعفا حتى تستطيع تحمل الأزمة المناخية.. وندعم سلسلة من الشراكات في شرم الشيخ".

وأكمل: "ندعم مشاريع الطاقة في مصر.. ومصر أعدت منصة تتحدث عن الطرق المثلي لتقليل الانبعاثات وإيجاد طريق للعالم للوصول إلى "صفر انبعاثات".. وتقلل استخدام الوقود الاحفوري، لافتا إلى أن هناك توجه لاستخدام الغاز الذي ينتج في مصر واستخدامه في الدول الأوروبية.. ومصر التزمت ببناء محطات طاقة شمسية بساعة 10 ميجا وات بالتعاون مع الولايات المتحدة وألمانيا والبنك الأوروبي لإعادة.. وألمانيا سوف تقدم قرضا في هذا الشأن.

وتشهد مدينة شرم الشيخ طقس معتدل دافئ طوال  الشتاء ويقبل سياح العالم علي قضاء شتاء دافئ بها للاستماع بالسباحة والغوص والشعاب المرجانيه النادرة  وقد أصبحت مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تستخدم الطاقة النظيفة وتدعم المبادرات البيئية 

جون كيري

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المبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشئون المناخ جون كيري قمة المناخ شرم الشيخ يستمتع رحلة بحرية

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