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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى قنا الغربى

اسعاف
اسعاف

أصيب ٥ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى ، بالقرب من المزرعة اليابانية.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام المزرعة اليابانية، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص.

 

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دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

 

فيما تمكنت الأجهزة المعنية من إزالة السيارة من موقع الحادث، وجرى تسيير حركة المرور أمام السيارات على الطريق.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

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