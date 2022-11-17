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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| وصلت 450 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار أودي Q8 موديل 2022

سيارة أودي Q8 موديل
سيارة أودي Q8 موديل 2022

يضم السوق المصري للسيارات طرازات مختلفة من إنتاج شركة أودي موديل 2022، وتناسب تلك الإصدارات اغلب المواطنين المصريين ونالت علي رضائهم لما تحتوي علية من مميزات، ولكن شهد سوق السيارات خلال هذه الفترة ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات، ومن هذه الأنواع سيارة أودي Q8 موديل 2022 والتي ارتفع سعرها بقيمة قدرها 450 الف جنيه .

سيارة أودي Q8 موديل 2022 

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موصفات سيارة أودي Q8 موديل 2022
 

تمتلك سيارة أودي Q8 موديل 2022 محرك سعة 3000 سي سي تربو، ينتج قوه حصانيه تصل الي 340 حصان، وعزم اقصي للدوران 500 نيوتن/ متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل السيارة الي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 5.9 ثانية، وتستهلك السيارة 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة ، ويصل سعة خزان الوقود الي 85 لتر .

سيارة أودي Q8 موديل 2022 

مواصفات الراحة في سيارة أودي Q8 موديل 2022

تحتوي سيارة أودي Q8 موديل 2022 علي الكثير من وسائل الراحة منها، النظام الذكي لركن السيارة، وباور، ومكيف أوتوماتيك، وفتحة سقف بانوراما، ومقاعد يتم ضبطها كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول، ونظام أغلاق الأبواب باللمس، وفرش مقاعد من الجلد .

سيارة أودي Q8 موديل 2022 

أطوال وأعراض سيارة أودي Q8 موديل 2022

تقدم سيارة  Q8 موديل 2022 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4986 مم، والعرض 1995 مم، والارتفاع 1705 مم، وقاعدة العجلات 2995 مم، وحجم الشنطة الخلفية 605 لتر .

سيارة أودي Q8 موديل 2022 

المواصفات الداخلية لسيارة أودي Q8 موديل 2022

زودت المقصورة الداخلية لسيارة أودي Q8 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات منها، تشغيل / إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكاميرا خلفية، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، ومقاعد يتم ضبطها كهربائيا، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونظام تحكم في الطاره.

سيارة أودي Q8 موديل 2022 

مواصفات السلامة والامان في سيارة أودي Q8 موديل 2022

تضم سيارة أودي Q8 موديل 2022 العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسادة هوائية جانبية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات أماميه للاصطفاف، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفيه للركن، ووسادة هوائية للسائق، ووسادة هوائية للركاب الأمامي، وحساسات للركن، وفرامل مانعه للانغلاقABS.

سيارة أودي Q8 موديل 2022 

سعر سيارة اودي Q8 موديل 2022 بعد زيادة سعرها بقدر 450 ألف جنيه .

الفئة الأولي تقدم بسعر 3 مليون و300 ألف جنيه ، بدلا من 2 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية تقدم بسعر 3 مليون و350 ألف جنيه ، بدلا من 2 مليون و 900 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تقدم بسعر 5 مليون و 800 ألف جنيه، بدلا من 3 مليون و 350 ألف جنيه .

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