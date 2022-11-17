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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي .. 14 كلمة تقضى لك كل حاجة

دعاء سورة يس للشيخ
دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي

دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي .. يكثر البحث عن دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي، خاصة لما ثبت في شأن سورة يس من عظيم مكانة بين سور القرآن الكريم.

ودعاء سورة يس للشيخ الشعراوي كشف عنه الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة ووزير الأوقاف الأسبق خلال حديثه عن سورة يس ضمن خواطره الإيمانية التي نشرت حول آيات وسور القرآن الكريم، نرصده في التقرير التالي.

دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي

سورة يس هي سورة مكية إلا موضع آية منها وعدد آياتها 83 آية، وقد ورد في الشرع الحنيف بفضل سورة يس وعِظَمِ ثواب قراءتها؛ في نحو ما أخرجه الدارمي والترمذي -واللفظ له- والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَقَلْبُ القُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ القُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ»، وأخرج الطبراني وابن مردويه من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى قِرَاءَةِ يس كُلَّ لَيْلَةٍ ثُمَّ مَاتَ، مَاتَ شَهِيدًا».

هل من قرأ سورة يس في صدر النهار يستجاب الدعاء ويغفر له؟

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دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي 

يقول الشيخ الشعراوي في فضل سورة يس:" سورة "يس" قلب القرآن وطالما هي قلب القرآن يبقى لو أتت لنا أحاديث لها نأخذها على العين والراس.. طب افرض إن شخص قرأ يس وملقاش حاجة من التي جاءت فى الأحاديث، يبقى استفاد قراءة قرآن حلو وكويس 24 قيراط”، موضحاً أن سورة «يس» لو قرأت على مريض يحتضر تشهد الملائكة موته وغسله ودفنه.

وتابع: جعلها رحمة للأموات كما هي للأحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقرءوا يس على موتاكم). وجاء عن أم الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما من ميت يُقرأ عليه سورة يس إلا هونّ الله عليه)، وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات) .

كما جاء عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من قرأ سورة يس في ليلة ابتغاء وجه الله غُفر له في تلك الليلة)، وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن لكل شئ قلباً وقلب القرآن يس ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات) رواة الترمذي.

وعن عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّ في القرآنِِ لسوره تشفع لقارئها ,ويُغفر لمستمعها ألا وهى سورة يس ,تدعى في التوراة المُعِمّة )قيل يا رسول الله وما المُعِمّة قال: (تعم صاحبها بخير الدنيا وتدفع عنه أهاويل الآخرة وتدعى الدّافِعة والقاضية) قيل يا رسول الله كيف ذلك قال: (تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضى له كل حاجة، ومن قرأها عدلت له عشرين حجة، ومن سمعها كانت له كألف دينار تصدق بها في سبيل الله، ومن كتبها وشربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألف رحمة وألف رأفة وألف هدى ونزع عنه كل داء وغل) ذكره الثعلبي من حديث عائشة، والترمذى الحكيم في (نوادر الأصول) عن حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه مسنداً وعن محمد بن مروان عن أبى جعفر قال: من وجد في قلبة قساوة فليكتب (يس) في جام بزعفران ثم يشربة , حدثني أبى رحمة الله, قال حدثنا أصرم بن حَوشَب ,عن بقية بن الوليد , عن المعتمر بن أشرف, عن محمد ابن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (القرآن أفضل من كل شئ دون الله وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقة فمن وقّرَ القرآن فقد وقّرَ الله ومن لم يوقّر القرآن لم يوقّر الله وحرمة القرآن عند الله كحرمة الوالد على ولده القرآن شافع مشفّع وما حِِلُ مصدّق (قال بن الأثير:ما حل أي خصم مجادل مصدّق).

ومن دعاء سورة يس ما يلي: «سبحان العالم لكل مكنون والقاضي لكل الديون، سبحان من خزائنه بين الكاف والنون سبحان من قوله كن فيكون، اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم أن تسخر لي قلب من أحوجتني إليه ومن بيده من البشر قضاء حاجتي، وأن تكفني اللهم شر من يقدر على أولا أقدر عليه يا من بيده ملكوت كل شئ أنت العالم به والقادر عليه، اللهم بحق نبيك سيدنا محمد صل الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه سورة يس، أسالك يارب أن تجعلني في كل أمر وشدة غالبا وأن تمن علي بسرعة العطاء وتحقيق الرجاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبجاهة فرج عني ما أنا فيه يا أكرم الأكرمين، جئتك أتوسل إليك بقدر النبي الكريم وبسر بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم».

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