احمد سعد يروج لـ كليب وقت شدة .. شاهد

روج الفنان أحمد سعد ، لـ اغنيته الجديدة "وقت شدة" ونشر فيديو عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق احمد سعد " حبينا ناس بيخدعونا .. #وقت_شده دلوقتي علي يوتيوب ".

و طرح الفنان أحمد سعد كليب أغنية "وقت شدة"، على اليوتيوب والمنصات الرقمية ومحطات الراديو وهي الأغنية السادسة من ألبومه "وسع وسع" الذى أعلن عنه مع بداية العام.

أغنية "وقت شدة"، كلمات أحمد جابر ألحان و توزيع محمد شحاتة، وهي من إنتاج شركة "مزيكا " للمنتج محمد جابر.. وتدور فكرة التصوير فى إطار درامى خفيف، جسد من خلاله أحمد سعد دور الراوى الذى يحكى مواقف حياتية تدور حول مفهوم الصداقة، والحب، والأسرة، الكليب من إخراج المخرج إسلام هشام، وهو التعاون الثالث بينه وبين سعد بعد كليبين "بنادى عليك" و "وسع وسع".