عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استقبال أميمة طالب بالورود لحظة وصولها استعدادا لحفل موسم الرياض غدا

أميمة طالب
أميمة طالب

وصلت الفنانة أميمة طالب، صباح أمس الأربعاء 16 نوفمبر، للعاصمة السعودية الرياض، استعدادا لإحياء حفلتها الغنائية مع الفنانة نوال الكويتية، غدا الجمعة 18 نوفمبر ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها اللايف على تويتر- مقطع فيديو قصير من لحظة وصول أميمة طالب، إلى الرياض، واستقبالها بالورود. 

أميمة طالب وأغانيها الجديدة

ميني ألبوم أميمة طالب.. في أول أكتوبر الماضي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب - ميني ألبوم في الظل، للفنانة أميمة طالب. 

ويتكون ميني ألبوم أميمة طالب من 5 أغاني، هي: (نالت، في الظل، خاتم الأحباب، كفك أغاني، تجيني حلم). 

أعمال أميمة طالب

حقق كليب أغنية مرجيحة للفنانة أميمة طالب، مليون ونصف المليون مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في أخر أغسطس الماضي. 

وكليب مرجيحة للفنانة أميمة طالب، من كلمات: فيصل السديري، الحان: سهم، توزيع وتريات: عصام الشرايطي، تنفيذ وتريات: تامر غنيم، تسجيل : محمد عدس، هندسة صوت :   محمد عصمت، تصوير : خالد الغاشم، ميكس وماستر : م. جاسم محمد، اشراف عام الملحن : سهم. 

طرحت المطربة أميمة طالب، ثالث كليباتها باللهجة المصرية مع المخرجة بتول عرفة، بعنوان "أنا شايفاك"، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، ماستر أمير محروس، ويشارك بالأداء التمثيلي في الكليب الفنان أحمد مجدى.

 

أغنية مية مية

 

أغنية مية مية للفنانة أميمة طالب، تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات : محمد أبو نعمه، الحان : سهم، توزيع موسيقي: توما، والكليب من إخراج : بتول عرفة.

وظهرت الفنانة شيماء سيف في كليب مية مية، ولعبت دور ضرة أميمة طالب في الكليب. 

 

ليه راجع

حققت الفنانة أميمة طالب ، مليونا و150 ألف مشاهدة بأحدث أغانيها التي تحمل اسم ليه راجع، بعد أن تم طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، يوم 21 أكتوبر الماضي. 

جدير بالذكر أن أغنية ليه راجع لـ أميمة طالب ، من كلمات: عَلم، ألحان: أحمد الخليدي، توزيع موسيقي: فواز الراشدي، إيقاع: تركي البيشي، مكس ماستر: جاسم محمد.

 

كلمات أغنية ليه راجع

ليه راجع وانت ناوي روحتك
ليه تتركني اعيشك من جديد

ما انتهينا وانتهت كل خيبتك
ليش ترجع تنبش الجرح وتعيد

وكل جرحٍ انبرى في غيبتك
وابتدا ميلاد عمرٍ به سعيد 

ليه راجع لي مبين طيبتك
وداخلك كلمه مخبيها اكيد

مايفيد القرب وانت بنيتك
شخص متردد وتعرفني عنيد

ابعد ابعد لا تأمل جيتك
انتهينا جد لو عشتك بعيد 

أميمة طالب الفنانة أميمة طالب الرياض موسم الرياض السعودية المملكة العربية السعودية أعمال أميمة طالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

موضوعات متعلقة

أسما إبراهيم تستضيف جورج قرداحي بعد استقالته من الحكومة اللبنانية

افتح الهاويس.. طارق عبد الحليم يطرح برومو أغنيته الجديدة على اليوتيوب

طرح تذاكر حفل نانسي عجرم ووائل كفوري بموسم الرياض

حسن الرداد يكشف كواليس فيلمه الجديد تحت تهديد السلاح.. غدا

ماجاش منك.. أحمد بتشان يطرح أحدث أغانيه

يالأخضر.. رابح صقر يطرح أغنية لدعم المنتخب السعودي بكأس العالم

رمضان 2023.. الشيخ ياسين التهامي يشارك في مسلسل ستهم

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

ترشيحاتنا

أمريكا .. إصابة 25 شرطيا في حادث دهس بلوس أنجلوس | شاهد

القصة الكاملة لـ فني تكييف بأسيوط ابتز فتاة بصور خادشة للحياء

من 2000 لـ 3000 جنيه.. أفضل هواتف شاومي

هل يجوز إخراج زكاة المال رحلات حج وعمرة.. رد مفاجئ من علي جمعة

8 مليارات نسمة وتوزيع غير عادل لثروات الكوكب..كيف نستفيد من النمو السكاني؟

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 17-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب و فستان لافت.. ليلى علوي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

إلحقونا الحسيني اتجنن.. "هاجر" أرادت خلع زوجها.. فماذا حدث لها ؟

يعالج البهاق.. فوائد خارقة لـ السكر البنى

بـ خصر منحوت .. إيمان العاصي تثير ضجة بصور جريئة |شاهد

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ