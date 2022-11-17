مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار هذا العام ستكون مرتفعة مثل العالم الماضي، موضحة أن ما تتعرض له مصر من تغيرات فى الأحوال الجوية ناتج عن تأثير التغيرات المناخية التى تتعرض لها جميع دول العالم.

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بـ هيئة الأرصاد، خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، من قمة المناخ، أنه بنسبة كبيرة ستتوقف الدارسة بـ محافظة الإسكندرية فى هذا الشتاء، و ذلك لآن الإسكندرية من المدن الساحلية التى تتأثر بالتغيرات المناخية و التى ستشهد أمطار كثيرة.

ولفتت إلى أنه فى حالة وجود أمطار بين متوسطة لـ غزيرة فى محافظة يكون هناك حديث، بين المحافظة وهيئة الأرصاد الجوية، وبناء عليه تقرر المحافظة قرار تعليق الدراسة .

وكشفت أن تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن جميع المحافظات تقوم بالتنسيق مع هيئة الأرصاد، وفى حالة وجود أمطار كثيرة بمحافظة أو عدم استقرار نقوم بإصدار بيان تحذيري.

قرار وقف الدراسة



وأشارت إلى أن قرار وقف الدراسة فى حالة وجود أمطار يكون هو القرار الأفضل، و الأنسب، حتى لا تحدث مشكلات.

وحذرت سائقي السيارات من السير بسرعة فى الساعات الصباحية، موضحة أن البلاد فى الصباح تشهد شبورة، ولذلك ننصح السائقين بـ الالتزام بتعليمات المرور.

وأشارت إلى أن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية، ففى يوم نشهد أمطار، ويون نشهد رياح، ويوم يكون مستقر، ولذلك نؤكد أن متابعة النشرات الجوية من الأشياء المهمة للغاية.

وكشفت أن معدلات الأمطار في مصر ارتفعت فى الـ 10 سنوات الأخيرة بنسبة كبيرة وذلك ناتج عن تأثير التغيرات المناخية.