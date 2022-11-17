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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. إصابة 25 شرطيا في حادث دهس بلوس أنجلوس | شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 25 شرطيا متدربا إثر اصطدام سيارة بهم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الأربعاء.

وقال مسؤولون أمريكيون إن سيارة اصطدمت بمجموعة كبيرة من الشرطيين المتدربين أثناء تدربهم في مدينة لوس أنجلوس، ما أدى إلى إصابة 25 عنصرا، خمسة منهم في وضع حرج.

تفاصيل الحادث

وكان عشرات من الشرطيين المتدربين يتمرنون صباحا عندما اصطدمت بهم سيارة أفادت تقارير أنها كانت تسير في الاتجاه الخاطئ، ولم تخفف من سرعتها على ما يبدو.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا، في مؤتمر صحافي: "بدا الأمر كأنه تحطم طائرة".

وأضاف أنه كان هناك "الكثير من الأشخاص متناثرين في كل مكان يعانون درجات مختلفة من الإصابة، ما سبب صدمة كبيرة".

وأوضح فيلانويفا أن بعض المصابين "فقدوا أطرافا"، فيما وضع أحدهم على جهاز التنفس الاصطناعي.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث أكثر من عشر سيارات إسعاف وسيارة دفع رباعي رابضة على الرصيف وواجهتها متضررة.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن المسؤولة في الإطفاء شيلا كيليهر، قولها إن السيارة كانت تسير في الاتجاه الخاطئ وقت وقوع الحادث.

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وأضاف فيلانويفا أن بعض المتدربين سمعوا السيارة وهي تسارع وقدروا أنها كانت تسير بسرعة تناهز 56 كيلومترا في الساعة عندما اصطدمت بالمجموعة.

وقال مسؤولون إن السائق الذي لم يكشف اسمه، احتُجز في مكان الحادث. وتتولى دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا التحقيق.

وأكد قائد شرطة المقاطعة أن الاختبارات الأولية لجهاز قياس الكحول أظهرت أن السائق لم يكن مخمورا.

وتابع في تصريح للصحفيين: "يبدو أنه حادث - حادث مروع - لكن لا يمكننا أن نعرف ذلك على وجه اليقين حتى تجري دورية الطرق السريعة تحقيقاتها وتتوصل إلى نتيجة تستند إلى كل الأدلة التي ما زال يتعين عليها جمعها".

ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن مصادر في الشرطة لم تسمها أن السائق أبلغ العناصر بأنه كان يشعر بالنعاس، وأن الاختبارات جارية لتحديد ما إذا كان الشاب البالغ 22 عامًا تحت تأثير أي مخدرات.

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