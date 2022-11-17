انتبه لهذه العلامات .. معرفتها قد تنقذك من جلطة دموية

أربع علامات "مبكرة" لجلطة دموية يجب الانتباه إليها تحميك من خطر "الموت المفاجئ" لذا يجب عدم تجاهلها لأن تجلط الأوردة العميقة (DVT) يعد خطيرًا بشكل فقد يعاني خمسة وعشرون بالمائة من مرضى DVT من "الموت المفاجئ" بسبب انتشار الجلطة إلى رئتيهم

الانسداد الرئوي

الانسداد الرئوي



يحدث تجلط الأوردة العميقة عندما تصاب بجلطة دموية في أحد الأوردة العميقة داخل جسمك. تجلط الدم هو عملية طبيعية تمنعك من النزيف بشكل مفرط ، ولكن عندما تحدث في بعض مناطق الجسم لا يتم إزالتها بشكل طبيعي.

عادةً ما تحدث الإصابة بجلطات الأوردة العميقة في الفخذين أو الأجزاء السفلية من ساقك ولكنها قد تتطور في مكان آخر.

يمكن أن تصبح قاتلة بسرعة إذا انفصلت الجلطة الدموية عن مكانها وتم إرسالها عبر الدم إلى الرئتين - المعروف باسم الانسداد الرئوي.

تعد هناك العديد من "أعراض الجلطة الدموية الشائعة والمبكرة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بجلطات الأوردة العميقة"

تشمل هذه الأعراض:

تورم في المنطقة المصابة

الم الساق

جلد محمر أو مزرق أو شاحب حول الساق المصابة

خفقان أو تشنج

قد يكون التقلص أو الألم الخفقان علامة على تجلط الأوردة العميقة



قد يكون من الصعب تحديد هذه الأعراض وقد أبلغ العديد ممن أصيبوا بجلطات الأوردة العميقة في الماضي عن عدم ظهور أي أعراض على الإطلاق.

تقترح عيادة كليفلاند أن "ما يصل إلى 30 بالمائة من الأشخاص المصابين بجلطات الأوردة العميقة لا يعانون من أعراض ، ولكن في بعض الأحيان تكون الأعراض خفيفة للغاية وقد لا تثير القلق".

قد تتطور بعض الأعراض أيضًا بشكل تدريجي ولا يبدو أنها تسبب مشاكل لسنوات.

هل يمكنك منع تجلط الدم؟ إذا كان الأمر كذلك ، فكيف؟



هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة ويصعب السيطرة عليها ، مثل وجود حالة وراثية تزيد من فرص الإصابة بجلطات الدم ، وأن تكون فوق سن الأربعين.