ديكورات جديدة.. «صدى البلد» يرصد روعة وجمال الأهرامات في هذا التوقيت |شاهد

رصدت عدسة صدي البلد صباح اليوم الخميس روعة وجمال منطقة الأهرامات بالجيزة.

وعلي الرغم من اهتمام البلد بأكملها باستضافة مؤتمر المناخ وسياحة المؤتمرات إلا أن الأهرامات لها بريق يجعل المصري والأجنبي ينجذب إليها.

بالإضافة إلي وجود ديكورات خاصة تزينت بها منطقة الأهرامات، وباتت محلاً لالتقاط الصور بجانبها.

وكانت قد أعلنت سفارة أسبانيا بالقاهرة عن مشاركة الفنان الإسباني "سباي" في الدورة الثانية من معرض "الأبد هو الآن" التي تنظمها مؤسسة "آرت دي إيجيبت" بهضبة الأهرامات بالجيزة حاليا.

وذكرت السفارة - في بيان صحفي اليوم السبت - أن "سباي" هو فنان إسباني يقوم بعمل مشاريع فنية إبداعية كبيرة الحجم قائمة على مبدأ التصور وعرض المفاهيم، ويدعو "سباي" في أعماله المشاهدين للمشاركة كعناصر فاعلة ونشطة في العملية الإبداعية، مما يجعلهم يتساءلون عن حقيقة العلاقات الإنسانية.

وأوضحت السفارة أن الفنان الإسباني يشارك في "الأبد هو الآن" بعمل عنوان "مدار: تحت نفس الشمس" خلال الفترة ما بين 27 أكتوبر الجاري و30 نوفمبر المقبل، إذ تم تنفيذ هذا العمل على أساس القياسات المثالية لأهرامات الجيزة والثابت الرياضي "باي"، وهو ما يدعو الزائر إلى التأمل والتفكير.

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