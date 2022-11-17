تصنيع بلاط الانترلوك من المخلفات الصلبة في أسيوط..المحافظ يتابع تنفيذ مجمع التدوير

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع والذي يجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 25 فدانا بتكلفة تقديرية تقارب 200 مليون جنيه تقريبًا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وبطاقة 300 طن/ يوم والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية بأحدث تكنولوجيا وتصميمات عالمية لخدمة المراكز الجنوبية الغربية من المحافظة التي تضم ثلاثة مراكز وهي الغنايم وصدفا وأبوتيج التي يتولد عنها كمية مخلفات بلدية صلبة تقدر بأكثر من ٣٠٠ طن/ يوم بالإضافة إلى استيعاب المخلفات التي تأتي من المحطات الوسيطة بالمراكز بناءً على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة .

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ومسئولى شركة " MI " المنفذة للمشروع ومهندسي المكتب الاستشاري.

واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – الموقف التنفيذي لمراحل العمل بالمشروع والخطوات التي تم تنفيذها من تصميمات ورسومات هندسية ومراحل عمل على أرض الواقع واستمع إلى شرح من الدكتور أحمد المنشاوي بالمكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع للمرحلة التي يجرى تنفيذها والتصميمات الخاصة بالمجمع فضلًا عن استعراض مراحل عمل المجمع من جمع المخلفات ومعالجتها وفرزها ثم تجهيز المواد الخام ثم اعادة تصنيع المواد واستغلال جميع المخلفات والمخرجات في تصنيع بلاط الانترلوك ومصنع لانتاج البلاستيك وتصنيع الورق وذلك على مساحة 18 فدان فضلًا عن استغلال باقي المساحة كتوسع لإنشاء مصانع لتعظيم الاستفادة من المخلفات ومحرقة وحزام أخضر حول المجمع ومناطق سيتم تشجيرها.

وأكد محافظ أسيوط إلى أن المجمع يعد إضافة إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة والذي سيساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا كبيرًا ضمن تنفيذ تكليفات وزارة التنمية المحلية حيث سيستقبل المصنع الجارى إنشاؤه المخلفات الصلبة من 3 مراكز : الغنايم وصدفا وأبوتيج بالاضافة إلى المخلفات الصلبة القادمة من المحطات الوسيطة لتجميع المخلفات بالمراكز وتدويرها والاستفادة منها في إنتاج السماد العضوي والوقود البديل، مما يساعد نحو تحقيق التكامل والاستدامة في منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة بالإضافة إلى تصنيع بلاط الانترلوك من المخلفات الصلبة والورق والبلاستيك وذلك تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظومة واستكمالًا لخطة المحافظة لتحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي والدفن مما يعد نقله حضارية كبيرة سيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة بجميع مراكزها وقراها.

وأوضح المحافظ إنه يتابع بصفة مستمرة وميدانية مراحل إنشاء المجمع من خلال جولاته الميدانية لمواقع العمل ومتابعة معدلات التنفيذ ولقاءاته المستمرة مع مسئولي الشركات المنفذة والمكتب الاستشاري للمشروع وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ وفقًا للخطة الزمنية، مشددًا على ضرورة انشاء حزام أخضر حول المجمع والاهتمام بتشجير مساحات كبيرة منه تنفيذا للمبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة واتحضر للاخضر.

وأضاف سكرتير عام المحافظة أن مجمع تدوير المخلفات الصلبة يعد من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتم اسناد المشروع إلى شركة " MI" وشركات ذات خبرة عالمية في مجال تدوير المخلفات الصلبة وإنشاء المصانع والمجمعات الصناعية وذلك للاستفادة من الخبرات السابقة وتوزيد المجمع بأحدث المعدات على مستوى الجمهورية من خلال الاستعانة بالشركات العالمية.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المصنع ستنتج السماد العضوى والطوب الاسمنتي والانترلوك والكرتون والورق من خلال تعظيم الاستفادة من تلك المخلفات ونواتج المصنع مؤكدًا على أهمية تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة بالتنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز ومؤسسات المجتمع المدني للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وتعظيم الاستفادة من المجمع الصناعى لتدوير المخلفات وتعظيم الاستفادة منها.