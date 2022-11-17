مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يعقد لقاءً لطلاب دمنهور

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف لقاءً طلَّابيًّا بجامعة دمنهور، تحت عنوان: «أثر الوعي الفكري للطلاب في التصدي للأفكار المتطرفة»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار برنامج المركز للتوعية الأسرية والمجتمعية، وللحد من انتشار الظواهر السلبية بالمجتمع، ومواجهة الفكر المتطرف.

ألقى المحاضرة الشيخ إبراهيم جاد الكريم، وفضيلة الشيخ محمد عبد المعبود، عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وتناول اللقاء عدة محاور؛ منها:

- مفهوم الوعي.

- مصادر المعلومات الدينية الصحيحة.

- كيفية بناء وعي الإنسان.

- خطر انتشار الشائعات على المجتمع.

- تصحيح بعض الأفكار الهدَّامة.

- نصائح حول ظاهرة الانتحار: (أسبابها، وكيفية مواجهتها)

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد عقد العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل في كافة محافظات مصر وربوعها شملت العديد من الجامعات والمدارس والمعاهد ومديريات التربية والتعليم، ودواوين المحافظات وفروع المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، والرائدات الريفيات والتجمعات البدوية.

وشهدت هذه اللقاءات تواجدًا كثيفًا من كافة الأعمار، واستفاد منها ما يزيد عن 4 ملايين 400 ألف مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.