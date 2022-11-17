عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يعقد لقاءً لطلاب دمنهور

صدى البلد

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف لقاءً طلَّابيًّا بجامعة دمنهور، تحت عنوان: «أثر الوعي الفكري للطلاب في التصدي للأفكار المتطرفة»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار برنامج المركز للتوعية الأسرية والمجتمعية، وللحد من انتشار الظواهر السلبية بالمجتمع، ومواجهة الفكر المتطرف.

ألقى المحاضرة الشيخ إبراهيم جاد الكريم، وفضيلة الشيخ محمد عبد المعبود، عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وتناول اللقاء عدة محاور؛ منها:
- مفهوم الوعي.
- مصادر المعلومات الدينية الصحيحة.
- كيفية بناء وعي الإنسان.
- خطر انتشار الشائعات على المجتمع.
- تصحيح بعض الأفكار الهدَّامة.
- نصائح حول ظاهرة الانتحار: (أسبابها، وكيفية مواجهتها)

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد عقد العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل في كافة محافظات مصر وربوعها شملت العديد من الجامعات والمدارس والمعاهد ومديريات التربية والتعليم، ودواوين المحافظات وفروع المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، والرائدات الريفيات والتجمعات البدوية.

وشهدت هذه اللقاءات تواجدًا كثيفًا من كافة الأعمار، واستفاد منها ما يزيد عن 4 ملايين 400 ألف مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

انخفاض أسعار الأرز قريبا وحل لغز اختفائه من الأسواق.. أعلى سعر 18 جنيها

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

مديريات القوى العاملة توفر 6885 فرصة عمل بالمحافظات

ترشيحاتنا

محمد النني: مباراة بلجيكا صعبة والغياب عن كأس العالم لا يزال يؤلمنا

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

ارتفاع كبير في أسعار الدولار الأمريكي عالميا

مواطن بطور سيناء يتفاعل مع قمة المناخ.. يحول إسكوتر للعمل بالطاقة الشمسية

أضرار جسيمة .. القصف الروسي يسبب كارثة في أوكرانيا

بسبب صواريخ بولندا.. اتهام أوكرانيا بالكذب على حلف الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يتحول وجهي إلى اللون الأسود؟ طبيب يجيب

في اليوم العالمي للولادة المبكرة.. تعرف على مخاطرها

مكمل غذائي شائع يزيد من خطر التهاب المفاصل

إلحقها من البداية .. أعراض رئيسية لعدوى الصدر يجب عدم تجاهلها

فيديو

تخص امتحانات نوفمبر .. قرارات عاجلة من وزير التعليم

سره الباتع .. شمس الكويتية تطير إلى مصر لهذا السبب

مساحتها 1400 فدان.. أول مدينة مصرية ذكية على جزيرة صناعية

لا توجد آثار للعنف.. تفاصيل وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ