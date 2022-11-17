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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة حمدي فتحي وتضاؤل فرص مشاركته بمباراة مصر و بلجيكا

حمدي فتحي
حمدي فتحي

حصل حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر على راحة من تدريبات المنتخب اليوم الخميس بعد شعوره بآلام عضلية .

حيث فضل الجهاز الفني  للمنتخب بقيادة روي فيتوريا بالتنسيق مع محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي منح اللاعب راحة من تدريبات اليوم .

ويختتم منتخب مصر تدريباته اليوم الخميس استعدادًا لودية  منتخب بلجيكا المقرر لها الخامسة مساء غدًا الجمعة.

على جانب أخر ، علم صدى البلد أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيشارك بشكل طبيعي مع الفراعنة غدا أمام بلجيكا في المباراة الودية بينهما رغم سفره اليوم إلى دبي لحضور حفل جائزة أفضل لاعب في العالم الخاص بجلوب سوكر .

وتوجه اليوم محمد صلاح نجم منتخب مصر و ليفربول الإنجليزي  إلى دبى لحضور حفل جلوب سوكر في النسخة الثالثة عشر ، بعد تواجد محمد صلاح نجم  ليفربول في القائمة النهائية للمرشحين بجائزة جلوب سوكر ، على أن يعود صلاح للكويت  في نفس اليوم للمشاركة في ودية بلجيكا غدًا.

وأعلن مجلس دبي الرياضي القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل جلوب سوكر فى النسخة الـ13 من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية خلال الحفل "جلوب سوكر" الذى ينطلق اليوم  الخميس لتوزيع جوائز الأفضل فى عالم كرة القدم حيث يتصدر محمد صلاح نجم  ليفربول بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.
 

منتخب مصر حمدي فتحي بلجيكا ليفربول

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