تطورات إصابة عبدالمنعم وديانج وعمار حمدي في الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر؛ ‏استعدادا لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.‏

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على فترتين قبل أن يعود غدا إلى مران الفترة الواحدة وفقا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني.‏

وأنهى الفريق مران الفترة الأولى والتي سبقها محاضرة عقدها مارسيل كولر المدير الفني ‏للفريق مع اللاعبين داخل التتش؛ للحديث في كافة الجوانب الفنية وشرح البرنامج التدريبي ‏الذي يرغب في تنفيذه.

وخاض اللاعبون جزءا بدنيا قبل تطبيق النواحي الخططية التي يحرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذها خلال المران.‏

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق، مرانا قويا للحراس شارك فيه علي لطفي ومصطفى ‏شوبير إلى جانب حارسي الشباب محمد أشرف وطارق حسن.

كما أدى ثلاثي الفريق محمد عبدالمنعم وأليو ديانج وعمار حمدي تدريبات تأهيلية على هامش المران تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي، حيث خاض عبدالمنعم تدريباته متسعينا بـ «واقي الوجه» بعد خضوعه لجراحة في الأنف، فيما ‏أدى ديانج تدريبات منفردة ضمن البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة الكاملة إلى المشاركة ‏الجماعية بعد شكوى اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية.

وقطع عمار حمدي شوطا كبيرا في طريق العودة إلى المشاركة الجماعية بعدما وصل إلى ‏المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ويخضع لفحص طبي خلال الأسبوع المقبل لتحديد ‏مشاركته التدريجية في التدريبات.‏