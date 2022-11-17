زراعة 15 ألف شجرة مثمرة بمختلف مراكز محافظة الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بالتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق اهداف التنمية والحفاظ علي البيئة ومكافحة التلوث وكذلك تحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وذلك في ضوء استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري , مؤكدا علي ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للعاملين بالجهاز الإداري لتعريفهم بالقضايا والمشكلات التي تواجه العالم مثل قضية البيئة والمناخ وغيرها من القضايا الهامة التي تمس المجتمع.

أشاد المحافظ بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لرفع الوعي البيئي لدي العاملين بها بمفهوم التغيرات المناخية وآليات التكيف معها والآثار السلبية لتغير المناخ على المحاصيل الزراعية وطرق تفادى الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة وكذلك طرق ترشيد استهلاك الطاقة ومكافحة السحابة السوداء في موسم حصاد قش الأرز وزراعة الأشجار المثمرة.

ومن جانبه أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى أنه في إطار الحفاظ على البيئة ومكافحة ظاهرة التلوث قامت المديرية خلال الفترة الماضية بتنفيذ 22 ندوة توعوية عن التغيرات المناخية وأثرها علي البيئة والانسان والحيوان والمحاصيل الزراعية استفاد منها 413 من العاملين حيث تم تنفيذ عدد 5 ندوات توعوية لعدد 125 من العاملين بمديرية الزراعة بعنوان (التغيرات المناخية وأثرها على المحاصيل الزراعية) وتنفيذ عدد (2) ندوة بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق لعدد 30 من العاملين بعنوان (التغيرات المناخية وأثرها على حيوانات المزرعة).

كما تم تنفيذ (4) ندوات بالتعاون مع مجمع اعلام الزقازيق لعدد 23 من العاملين بعنوان (التغيرات المناخية وأثرها على البيئة) وتنفيذ عدد (3) ندوات بالتعاون مع مركز النيل للعلام بمدينة الزقازيق لعدد 30 من العاملين بعنوان (التغيرات المناخية والاثار السلبية على الزراعة والثروة الحيوانية) وتنفيذ ندوة بالتعاون مع معهد بحوث الحيوان بمدينة الزقازيق لعدد 15 من العاملين بعنوان (تأثير التغيرات المناخية على أمراض الدواجن).

وتنفيذ عدد (3) ندوات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لعدد 20 من العاملين بعنوان (الحد من أثر التغيرات المناخية) وتنفيذ ندوة بمقر الإدارة الزراعية بمنيا القمح لعدد 50 من العاملين بعنوان (التغيرات المناخية وأثرها على البيئة) وتنفيذ ندوة بمقر الإدارة الزراعية بالزقازيق لعدد 50 من العاملين بعنوان (التغيرات المناخية وأثرها على المحاصيل الزراعية) وتنفيذ ندوة بمقر الإدارة الزراعية ببلبيس لعدد 35 من العاملين بعنوان (التغيرات المناخية وأثرها على المحاصيل الزراعية) كما تم تنفيذ ندوة بمقر الإدارة الزراعية بالعاشر من رمضان لعدد 35 من العاملين بعنوان (التغيرات المناخية وأثرها على المحاصيل الزراعية).

أضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تنفيذاً للمبادرة الرئاسية المعنية بزراعة ١٠٠ مليون شجره تم الانتهاء من زراعة 15 ألف شجرة وذلك بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمجتمع المدني بهدف زيادة الرقعة الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.