بـ10 ملايين مشاهدة .. أغنية cairo للمطربة الكولومبية كارول جي تتصدر يوتيوب

احتلت أغنية cairo للمطربة الكولومبية كارول جي المركز الثاني فى قائمة أغاني اليوتيوب، وذلك بعد تحقيقها أكثر من 10 ملايين مشاهدة.



الأغنية تم تصويرها بالعديد من الأماكن السياحية فى مصر ومنها منطقة الأهرامات بالجيزة بالإضافة إلى العديد من شوارع القاهرة.



وجاء طرح هذا الكليب بالتزامن مع مؤتمر المناخ، والذي كان سببا فى لفت أنظار العالم حول مصر وأهميتها على المستوى الشرق الأوسط والعالم كله، فكان هذا الكليب داعما لأهمية مصر السياحية.

من هي كارول جي المطربة الكولومبية

ولدت كارولينا جيرالدو نافارو والشهيرة بكارول جي في 14 فبراير عام 1991 في كولومبيا، أبدت كارولينا جيرالدو اهتمامًا بالموسيقى، متأثرة بوالدها غييرمو جيرالدو، الذي كان أيضًا مغني، درست في ميديلين، وواصلت تعليمها في جامعة أنتيوكيا قبل أن تنتقل إلى نيويورك لمتابعة مهنتها الموسيقية. و خلال طفولتها، بدأت كارول جي مسيرتها المهنية بعد ظهورها في برنامج المواهب ذا إكس فاكتور، بفضل مشاركتها في البرنامج، حصلت على أول صفقة قياسية لها مع Flamingo Records (كولومبيا) و Diamond Music (بورتوريكو) وفي عام2007 اختارت «كارول جي» كاسم مسرحي لها.