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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات لفلاح اغتصب مريضة نفسيا وعصبيا بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط فلاح بالسجن 3 سنوات لاغتصابه مريضه نفسية بمركز ديروط في أسيوط .

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح رئيس بالمحكمة و أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر و أحمد سمير غويل.

تفاصيل القضية 

تعود وقائع القضية رقم 29022 لسنة 2021 جنايات مركز ديروط إلى تلقي مركز شرطة ديروط بلاغ من " نجوى . م . خ " 19 عاما مقيمة بإحدى العزب بمركز ديروط وتعاني من مرض عصبي ونفسي تتهم فيه " محمود . ب . ع " 56 عاما فلاح ومقيم بذات الناحية باستدراجها الى منزله واغتصابها .

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ودلت تحريات مباحث مركز شرطة ديروط صحة أقول المجني عليها حيث أن المتهم دائم التردد على منزل المجني عليها لوجود صلة قرابة مستغلا سفر ولدها للعمل خارج مصر ويوم الحادث ذهب المتهم إلى منزل المجني عليها مستغلا غياب زوجته عن المنزل وطلب من والدة المجني عليه ان تذهب المجني عليه إلى منزله لإعداد طعام له مبررا طلبه بعدم وجود زوجته في المنزل وذهبت المجني عليها معه إلى المنزل وقام باغتصابها مستغلا ضعفها الجسدي لكونها تعاني من كهرباء بالمخ وقام بكتم أنفاسها واغتصابها .

 

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