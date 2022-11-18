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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يعلق لأول مرة على إشادة الجمهور بموقفه مع زوجته

حسن الرداد وإيمي
حسن الرداد وإيمي سمير غانم

كشف الفنان حسن الرداد عن تفاصيل علاقته بزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، بعد الأزمات التي مرت بها عائلتهما، ووفاة والدته ووالديها. 

وعلق حسن الرداد على الصور التي انتشرت له رفقة زوجته إيمي سمير غانم بعد وفاة والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وإشادة الجمهور بوقفته بجانبها. 

وقال حسن الرداد خلال حلوله ضيفا على برنامج «أسرار النجوم» مساء الخميس، مع إنجي علي، على محطة نجوم إف إم، :"الأستاذ سمير غانم والراحلة دلال عبدالعزيز كنت بحبهم جدا بالطبع، وسمير غانم من أقرب الكوميديانات إلى قلبي وكان شخصيا طيبا لأقصى حد، ودلال عبدالعزيز كانت بشوشة وتضحك طوال الوقت وعمر ما كان بيننا شغل الحموات". 

واستطرد:" وفاتهما جاءت بعد وفاة والدتي، فلم يكن هناك مجالا للوقوع في مثل هذه المواقف وأي رجل في هذا الموقف كان لازم سيكون متواجدا، وكانت ظروف صعبة مرت بها إيمي ودنيا". 

وكشف الرداد علاقته بوالدته الراحلة قائلا:" كنت مرتبطا بها جدا وكنت دائما بجانبها ولا أحب أن أتركها خاصة في أيامها الأخيرة".

وعن شقيقته نيبال الرداد، قال:" كانت متفوقة في الثانوية العامة جايبة 104%، وشقيقي أيضا شادي كان متفوقا ولكن أنا كنت من أصحاب المجاميع القليلة في البيت، وأمي كان دمها خفيف جدا، وحنينة جدا وعمرها ما زعقت لي وعمرها ما قالت لي كلمة لا على حاجة، وأنا متعود معها ما أريده يتعمل".

وعن دعم زوجته إيمي سمير غانم  له، قال حسن الرداد: “هي واخدة من سمير غانم الكثير وعندها سرعة بديهة غير طبيعية في إلقاء الإيفيهات وهي كوميديانة جامدة، ولما فاجأتني في جدة خلال العرض الخاص لفيلمي لم أكن أعرف نهائيا أنها قادمة وهي عجبها الفيلم جدا، وكانت لحظة حلوة جدا وشاركتني فيها ودعمتني".

حسن الرداد سمير غانم إيمي سمير غانم الفنان حسن الرداد نجوم إف إم

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