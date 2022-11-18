الكهرباء : توقيع 16 مذكرة تفاهم خاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر

أكد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل بالعمل مع الشركات الكبرى التي لديها خبرة في مجال الهيدروجين الأخضر، و ذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي و أطلق مبادرة الهيدروجين الأخضر أو الهيدروجين المتجدد.

وأضاف وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أثناء تواجده مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء من داخل الجناح المصري بقمة المناخ في شرم الشيخ، أنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم خاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، وأنه من المتوقع أن تصل القدرات في المرحلة الأولي لـ 12جيجا وات من طاقة الرياح، موزعة على عدد من المشروعات.